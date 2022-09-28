Развитие сотрудничества ОИЯИ – Казахстан обсудили на круглом столе

Работу круглого стола, приуроченного к 65-летию ИЯФ и 30-летию сотрудничества ОИЯИ и Республики Казахстан, открыло выступление директора ИЯФ Саябека Сахиева. Спикерами на круглом столе, в частности, выступили директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников, заместитель научного руководителя ЛЯР ОИЯИ Михаил Иткис и ученый секретарь РГП на ПХВ ИЯФ Асхат Бекбаев.

Григорий Трубников ознакомил участников с текущими результатами исследовательской деятельности ОИЯИ. Он подчеркнул, что на международной площадке форума завязываются контакты с коллегами не только из Казахстана, но и из Японии и Турции. Также директор ОИЯИ отметил, что одна из базовых установок ИЯФ – ускоритель тяжелых ионов ДЦ-60 – был разработан и построен ОИЯИ в 2003-2006 годах.

«ДЦ-60 в Астане дал гигантский импульс развитию нашего сотрудничества, — подчеркнул он. — Республика Казахстан этот заказ профинансировала и создала уникальную инфраструктуру для исследований и для образовательных процессов».

Представив масштабный опыт плодотворного взаимовыгодного сотрудничества Казахстана и ОИЯИ, участники круглого стола обсудили целесообразность развития и расширения пула уникальных установок класса мегасайенс обоих институтов. Дальнейший импульс развитию кооперации ОИЯИ как с научным сообществом Республики Казахстан, так и с ее университетами могло бы дать создание информационного центра ОИЯИ в Казахстане. Главы делегаций условились проработать этот вопрос.

Асхат Бекбаев отметил, что около сотни студентов прошли обучение по программе двойного диплома в ОИЯИ, и это большой вклад для казахстанской науки. Он также подчеркнул важность развития базы экспериментального оборудования для дальнейшего укрепления позиций фундаментальной науки, без которой невозможны прикладные исследования. По его словам, этому существенно поспособствует проведение нынешнего форума.

Михаил Иткис отметил в своем выступлении: