ОИЯИ и МАГАТЭ продолжают сотрудничество

среда, 28 сентября 2022 | 12:28    
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27 сентября состоялось подписание обновленного рамочного договора о сотрудничестве между ОИЯИ и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Церемония подписания прошла в штаб-квартире МАГАТЭ в ходе работы 66-й ежегодной Генеральной конференции. Со стороны ОИЯИ соглашение подписал вице-директор Лъчезар Костов, со стороны МАГАТЭ – Михаил Чудаков, заместитель Генерального директора МАГАТЭ.

В соответствии с соглашением, ОИЯИ и МАГАТЭ планируют активно развивать сотрудничество и проводить совместные мероприятия в интересах своих государств-членов в области подготовки кадров и развития исследовательской инфраструктуры, функционирования и эксплуатации ядерных исследовательских реакторов и ускорителей частиц, включая экспертную поддержку при разработке новых установок.

Одной из сфер сотрудничества станет использование интернет-технологий в образовании и подготовки кадров (Internet Reactor Laboratories), а также применение продуктов облучения и радио-маркировки в промышленности и здравоохранении. Сотрудничество будет развиваться в ядерной физике и разработке ядерных данных для реакций, вызванных тяжелыми ионами, нейтронами и гамма-излучением. Кроме этого, ОИЯИ и МАГАТЭ будут содействовать в распространении ядерной информации в промышленном секторе и использовании документальной коллекции INIS.

Генеральная конференция МАГАТЭ, участие в которой принимает делегация ОИЯИ, проходит в эти дни в Вене (Австрия). Среди участников мероприятия — представители 175 государств-членов МАГАТЭ. В этом году конференция посвящена теме глобальной кооперации в ядерной сфере. В ходе конференции делегация Института провела ряд рабочих встреч.

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