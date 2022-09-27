Минцифры опубликовало список IT-специальностей для отсрочки от мобилизации

"Перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний и в целом комплексно отражает структуру их занятости, - говорится в пояснении министерства. - Уточнили, какое образование имеют профильные специалисты в IT-компаниях и операторах связи. IT и связь развиваются стремительными темпами, поэтому многие в отрасль приходят из смежных специальностей".

В перечень вошли актуальные специальности, которые были утверждены приказами Минобрнауки в 2013 году, и специальности, "по которым обучались раньше". Минцифры отмечает, что между этими специальностями установлено соответствие.

В перечень входят IT-специальности в таких направлениях, как математика, ядерная физика, астрономия, химия, биология, архитектура, информационная безопасность, лазерные технологии, судебная экспертиза, самолето- и вертолетостроение, оптотехника, кораблестроение, управление персоналом, пиар, геология, металлургия, графика и другие. С полным списком можно ознакомиться на сайте Минцифры.