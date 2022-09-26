Международный научный форум с участием ОИЯИ в Казахстане

Выступая на открытии форума, директор Объединенного института академик РАН Григорий Трубников подчеркнул, что этот год ознаменован юбилеем Института ядерной физики, так и 30-летием вхождения Республики Казахстан в качестве государства-члена в ОИЯИ.

«Плодотворные научные связи ученых ОИЯИ с коллегами из Казахстана укрепляются и расширяются. Совместно с казахстанскими учеными – членами нашей международной научной семьи – мы уверенно смотрим в будущее!», — подчеркнул он.

В честь юбилея кооперации в рамках форума состоится специальный круглый стол, посвященный сотрудничеству ОИЯИ и Республики Казахстан. Комментируя форум, директор ОИЯИ выразил уверенность, что мероприятие поспособствует установлению новых контактов, даст импульс новым проектам и идеям.

Участников международного форума приветствовали представители как международных научных организаций, в частности, ЦЕРН, так и дипломатических миссий, в том числе США, Японии, Бельгии в Республике Казахстан.

В рамках двух пленарных заседаний выступит заместитель научного руководителя ЛЯР Михаил Иткис с докладом о совместных исследованиях ОИЯИ и ИЯФ в Алматы, директор ЛНФ Валерий Швецов расскажет о методе нейтронного рассеяния для исследования конденсированных сред на реакторе ИБР-2, директор ЛРБ Александр Бугай доложит о радиобиологических исследованиях ОИЯИ. Начальник сектора ЛНФ Михаил Авдеев посвятит свой пленарный доклад изучению материалов с помощью рассеяния нейтронов и переходных процессов в литиевых накопителях энергии на реакторе в ЛНФ ОИЯИ.

На форуме будут представлены доклады в рамках секций, посвященных ядерной физике, радиационной физике твердого тела и проблемам материаловедения, атомной энергии, радиационного экологии и методам анализа, ядерным и радиационным технологиям в медицине, промышленности и сельском хозяйстве. В секционных заседаниях по этим тематикам в том числе выступят ведущие сотрудники ОИЯИ.

Помимо пленарных заседаний в рамках форума состоятся 14-я международная конференция «Ядерная и радиационная физика», 3-я международная конференция «Ядерные и радиационные технологии в медицине, промышленности и сельском хозяйстве», 6-я летняя школа МНТЦ-ЦЕРН-Казахстан, международное рабочее совещание на тему «Декарбонизация и роль водорода в Казахстане».

Форум организован Министерством энергетики Республики Казахстан, РГП «Институт ядерной физики», Национальным ядерным центром Республики Казахстан, Евразийским национальным университетом имени Л. Н. Гумилева, Казахским национальным университетом, Объединенным институтом ядерных исследований.

Мероприятие продлится до 30 сентября.