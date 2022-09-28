Мероприятие Года фундаментальных наук — в Сербии

Глава делегации ОИЯИ вице-директор Института Владимир Кекелидзе отметил широту представленных на конференции тематик: обсуждались вопросы от ядерной физики до политики.

«На полях мероприятия состоялись многочисленные встречи. Одну из них предложил Мишель Спиро, президент Международного союза теоретической и прикладной физики IUPAP и давний друг Объединенного института. На встрече обсуждалась связь политики и науки. Вся конференция была пронизана духом солидарности ученых. Подчеркивалась консолидирующая роль науки», — рассказал Владимир Кекелидзе.

Отмечая, что устойчивое развитие обсуждалось на конференции как насущная потребность общества в преобразованиях, Мишель Спиро подчеркнул, что конференция стала флагманским мероприятием IYBSSD 2022, в котором приняли участие люди самых разных научных профилей со всего мира.

С докладами от Объединенного института на конференции выступили Владимир Кекелидзе, директор Лаборатории радиационной биологии Александр Бугай, советник при дирекции Лаборатории нейтронной физики Марина Фронтасьева и ученый секретарь Лаборатории ядерных реакций Александр Карпов.

В своем выступлении вице-директор Института Владимир Кекелидзе представил собравшимся мегасайенс-проект NICA, реализуемый на территории ОИЯИ. Он рассказал о научных целях ускорительного комплекса, его технических характеристиках. Были представлены детекторы MPD и SPD для изучения столкновений тяжелых ионов и спиновой структуры ядер. Обсуждались задачи эксперимента BM@N, физическая программа которого по исследованию короткодействующих корреляций уже выполняется.

Директор ЛРБ Александр Бугай представил доклад о междисциплинарных исследованиях действия радиации на работу мозга, которые выполняются на ускорителях ОИЯИ. Среди ключевых социально значимых приложений обсуждались задачи оценки радиационных рисков в пилотируемых космических миссиях, а также проблемы терапии опухолей головного мозга и выявления механизмов нейродегенеративных заболеваний.

Марина Фронтасьева представила доклад «Мониторинг долгосрочного и крупномасштабного выпадения загрязнителей воздуха на основе анализа мхов в рамках Программы ООН по воздуху Европы (UNECE ICP Vegetation)». Была показана роль ОИЯИ в этой Программе начиная с 2014, когда ее координация перешла в ОИЯИ. Страна-хозяйка конференции активно участвует в этой Программе ООН при поддержке грантами Полномочного Представителя Сербии в ОИЯИ и уже внесла свой вклад в очередное исследование 2020-2021 гг. На конференции в Белграде М. В. Фронтасьева обсудила возможность проведения биомониторинга загрязнителей воздуха в Пакистане, Израиле и Республике Конго.

Доклад Александра Карпова был посвящен поиску границ Периодической таблицы Д. И. Менделеева. В докладе было рассказано об истории открытия тяжелейших элементов и, в частности, тех, что расположены вблизи острова стабильности сверхтяжелых элементов. Также были рассмотрены существующие возможности и перспективы синтеза и исследования сверхтяжелых элементов, открывающиеся в связи с успешным запуском в ЛЯР ОИЯИ Фабрики сверхтяжелых элементов. Акцент в докладе был сделан на роли международной кооперации, необходимой для решения крупных научных задач.

«Конференция произвела большое впечатление на участников из ОИЯИ, — поделился впечатлениями Владимир Кекелидзе. — Все наши доклады вызвали интерес среди участников, прозвучало много вопросов и дискуссий».

На полях проведения форума состоялось обсуждение статуса участия Сербии в Объединенном институте с государственным секретарем Министерства образования, науки и технологического развития Сербии Марияной Дукич-Миятович. Также в Министерстве образования, науки и технологического развития Сербии состоялась встреча главы делегации ОИЯИ Владимира Кекелидзе с государственным секретарем Министерства Ивицей Радовичем, который подтвердил намерения сербских коллег по повышению статуса страны в Институте.

Конференция была организована совместно ЮНЕСКО, Международной академией наук и искусств, Сербской академией наук и искусств, Римским клубом, Министерством образования, науки и технологического развития Сербии, Всемирным университетским консорциумом, Институтом ядерных наук «Винча» и Сербской ассоциацией экономистов. Инициатором проведения мероприятия выступала Международная академия наук и искусств. В рамках программы конференции прозвучало 67 докладов о важности фундаментальных наук для устойчивого развития, передовых фундаментальных исследованиях в области математики и физики, химии и биологии, междисциплинарности фундаментальных исследований, их роли в медицине и охране окружающей среды. Состоялась постерная сессия о роли женщин в науке. На специальной сессии участники обсудили последний доклад Римского клуба.