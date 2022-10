21-е заседание Объединенного координационного комитета ЮАР – ОИЯИ

Делегацию Объединенного института на заседании ОКК возглавлял директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников, со стороны ЮАР сопредседательствовал заместитель исполнительного директора Национального фонда исследований (NRF) Клиффорд Нксомани.

Заседание Комитета было посвящено целому ряду актуальных вопросов двусторонней повестки. В фокусе внимания комитета были текущая работа по совместным проектам и предстоящий конкурс на новые; студенческие практики в 2023 и летняя школа SAINTS, которая в январе снова пройдет в очном режиме; вопросы финансирования и структуры управления совместными проектами.

Центральным вопросом комитета было обсуждение стратегии развития кооперации и, в частности, проектов стратегического уровня. Первые два таких проекта, по ускорительным технологиям и по радиобиологии, получили зеленый свет в ходе заседания. Другие три — по участию ЮАР в SPD, по информационным технологиям и радиохимической лаборатории на электронном пучке — будут обсуждаться на ближайшей рабочей встрече Комитета в октябре-ноябре. Также стороны значительно продвинулись по вопросу открытия Информационного центра ОИЯИ в ЮАР, который, как ожидается, должен появиться в национальной циклотронной лаборатории iThemba LABS.

В заключение Комитет отметил начавшуюся активизацию личных контактов ученых, возобновивших в обоих направлениях прерванные во время пандемии поездки. Дальнейшей активизации контактов будет способствовать намеченная на следующий год программа совместных мероприятий, в частности, запланировано проведение очередной двусторонней конференции ЮАР-ОИЯИ и рабочего совещания по теоретической физике. А уже в конце этого года в рамках традиционной конференции “Workshop on Discovery Physics at the LHC”, проходящей в Крюгер-парке, ожидается заметная группа участников из ОИЯИ.

Со стороны ОИЯИ в заседании приняли участие руководитель Департамента международного сотрудничества Дмитрий Каманин, специальный представитель директора Института по сотрудничеству с международными и российскими научными организациями академик РАН Борис Шарков, заместитель директора Лаборатории теоретической физики Николай Антоненко и руководитель группы Южноафриканских сотрудников в ОИЯИ Арно Руссо. Онлайн к совещанию присоединились главный ученый секретарь Сергей Неделько, директор Учебно-научного центра ОИЯИ Станислав Пакуляк, секретарь Объединенного координационного комитета Анна Котова, а также приглашенные эксперты — начальник группы пучков радиоактивных ядер Лаборатории ядерных реакций Семен Митрофанов и руководитель коллаборации SPD Алексей Гуськов.