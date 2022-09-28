132-я сессия Ученого совета ОИЯИ

В рамках программы первого дня сессии состоятся выборы на должность директора Лаборатории теоретической физики, а также будет сделана презентация о директоре Лаборатории физики высоких энергий и заместителях директора ЛФВЭ. Помимо этого, будут объявлены вакансии на должности в дирекциях лабораторий ОИЯИ.

Второй день работы Ученого совета откроет научный доклад Виктора Рябова «Программа научных исследований на MPD».

Доклад о работе программно-консультативных комитетов ОИЯИ в 2023 году и предложения по изменению их составов будут представлены директором Института Григорием Трубниковым.

Участникам заседания объявят решение жюри о присуждении премии им. В. П. Джелепова. Состоится вручение дипломов лауреатам премий ОИЯИ за лучшие научные, научно-методические и научно-технические прикладные работы.

Работу сессии завершат общая дискуссия и принятие резолюции Ученого совета.