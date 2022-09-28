132-я сессия Ученого совета ОИЯИ

среда, 28 сентября 2022 | 12:13    
Новости
     288
29 – 30 сентября в гибридном формате пройдет очередная, 132-я сессия Ученого совета Объединенного института. Работу сессии откроет доклад директора ОИЯИ Григория Трубникова. Участники рассмотрят проект Семилетнего плана развития ОИЯИ на 2024–2030 годы.

В рамках программы первого дня сессии состоятся выборы на должность директора Лаборатории теоретической физики, а также будет сделана презентация о директоре Лаборатории физики высоких энергий и заместителях директора ЛФВЭ. Помимо этого, будут объявлены вакансии на должности в дирекциях лабораторий ОИЯИ.

Второй день работы Ученого совета откроет научный доклад Виктора Рябова «Программа научных исследований на MPD».

Доклад о работе программно-консультативных комитетов ОИЯИ в 2023 году и предложения по изменению их составов будут представлены директором Института Григорием Трубниковым.

Участникам заседания объявят решение жюри о присуждении премии им. В. П. Джелепова. Состоится вручение дипломов лауреатам премий ОИЯИ за лучшие научные, научно-методические и научно-технические прикладные работы.

Работу сессии завершат общая дискуссия и принятие резолюции Ученого совета.

Тэги: 
ОИЯИ
28.09.2022 | 11:58   
Новости
    221
Мероприятие Года фундаментальных наук — в Сербии
С 19 по 22 сентября в Белграде (Сербия) состоялась Всемирная конференция по фундаментальным наукам и устойчивому...
ОИЯИ | конференция | сотрудничество
28.09.2022 | 12:28   
Новости
    236
ОИЯИ и МАГАТЭ продолжают сотрудничество
27 сентября состоялось подписание обновленного рамочного договора о сотрудничестве между ОИЯИ и Международным...
ОИЯИ | сотрудничество
01.10.2022 | 11:14   
Новости
    222
Ученый совет: стабильная работа и масштабная долгосрочная научная программа развития ОИЯИ
29 сентября, в гибридном формате начала работу 132-я сессия Ученого совета. Участники обсуждали научные результаты,...
ОИЯИ