В Музее Дубны открыта интерактивная выставка ОИЯИ

На торжественном открытии и. о. директора ОИЯИ Владимир Кекелидзе выразил благодарность сотрудникам музея и создателям выставки.

«Зачастую, когда мы пишем в наших статьях, говорим на конференциях «Дубна», или пишем «ОИЯИ», это воспринимается абсолютно равнозначно", — подчеркнул Владимир Кекелидзе. - "Для нас это не просто синонимы, и недаром наши «дни рождения» совпадают. Сегодня, здесь мы можем показать частичку нашего ОИЯИ, того, что сейчас создается, образ той науки, которую мы реализуем в рамках наших семилетних программ и научных планов. То, что здесь сделано, отражает труд многонационального коллектива».

Глава городского округа Дубна Сергей Куликов отметил, что новая выставка будет способствовать дополнительной популяризации науки в городе:

«Мы давно хотели, чтобы в городе появилась подобная выставка. Обычные горожане не всегда могут попасть на площадки Института и увидеть воочию тот масштаб, те мегасайенс-проекты, которые делает Институт. Здесь же в доступной, интерактивной форме люди могут получить эту информацию. У нас действительно есть, чем гордиться в Дубне», — сказал он.

Директор Музея Дубны Елена Чертовских рассказала, что открытие выставки стало знаменательным и долгожданным событием в жизни музея:

«Мы мечтали, чтобы в нашем музее было представлено основное градообразующее предприятие нашего города, благодаря которому Дубна стала такой, какая она есть. Этот экспозиционный зал будет украшением нашего музея и вызовет большой интерес».

Созданием выставки со стороны Института руководил начальник отдела УНЦ ОИЯИ Юрий Панебратцев, весомый вклад внес инженер-программист ЛФВЭ Никита Сидоров в сотрудничестве с другими подразделениями института.

Никита Сидоров рассказал о напряженной работе по созданию экспозиции, которая продолжалась в течение года:

«Хочу выразить благодарность своему коллективу, который трудился без выходных, мы все успели вовремя сделать. Помимо представителей Института в процесс была вовлечена большая команда компании «Интерграфика» и еще ряд компаний из Дубны, которые помогли нам со стендами», — прокомментировал он.

Никита Сидоров пояснил, что в отличие от первой интерактивной выставки «Базовые установки ОИЯИ» в ДК «Мир», эта будет не стационарной, а мобильной. Принципиальное новшество выставки в городском музее – это экспонат под названием «Визитка ОИЯИ»: стенд, который рассказывает об открытиях, истории, лабораториях, базовых установках Института и об истории города Дубны. Также на стенде представлена информация об Учебно-научном центре ОИЯИ, который служит точкой входа для заинтересованных в ОИЯИ школьников и учителей.

Также на экспозиции будет представлена интерактивная 3D-карта поселка Гидротехнической лаборатории 1953 года, с которого началась история институтской части Дубны.

На открытии выставки в число ее первых посетителей вошли глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин, председатель Совета депутатов Талдомского городского округа Михаил Аникеев, муниципальные депутаты, представители ТПП Дубны и ОИЯИ, почетные граждане наукограда.

Выставка «Зал Объединенного института ядерных исследований» расположена на 2-м этаже здания железнодорожного вокзала «Большая Волга» и доступна для всех желающих до 1 сентября 2023 года.