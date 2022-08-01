В Дубне будут производить современные стоматологические имплантаты

«Объем инвестиций в проект НПК «Медпромлаб» превысит 280 миллионов рублей. В рамках реализации проекта на территории ОЭЗ «Дубна» инвестор построит лабораторно-производственный комплекс и создаст свыше 50 рабочих мест для жителей округа», - сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
НПК «Медпромлаб» самостоятельно разрабатывает имплантаты. В их производстве будет применять высококачественные материалы и инновационные технологии. Компания собирается обеспечить рынок большим разнообразием моделей, протоколов и имплантационных систем.
«Запуск предприятия позволит нам ежегодно выпускать свыше 60 тысяч дентальных имплантатов и порядка двух миллионов единиц продукции пломбировочных материалов. За счет локализации полного цикла от разработки до производства, мы сможем сделать пломбировочные материалы недорогими, а протезирование - доступным для всех граждан России», - отметил гендиректор ООО НПК «Медпромлаб» Сергей Волков.