Турнир по пляжному волейболу «Кубок Московского моря» прошел в Дубне

вторник, 02 августа 2022 | 15:28    
Новости
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Межрегиональный турнир по пляжному волейболу среди мужских команд «Кубок Московского моря» в третий раз прошел в Дубне, на набережной Менделеева.

Глава Дубны Сергей Куликов вместе с председателем Совета депутатов Андреем Тамоновым и председателем Дубненской федерации волейбола Андреем Дардой приветствовали спортсменов, судей из Московской областной федерации волейбола, болельщиков. Пожелали всем получить заряд положительных эмоций от красивой, интересной игры.

Из 24 команд шесть – дубненские, на песчаные корты также вышли наши гости из Тулы, Рязани, Москвы, Одинцова, Зеленограда. Каждый участник получил в подарок специальную форму.

"Приятно отметить, что с каждым годом эти соревнования привлекают все новых игроков из разных городов и регионов. Кто-то впервые приезжает в наукоград, а есть спортсмены, которые бывали здесь раньше, полюбили Дубну и стараются не пропускать волейбольные баталии на наших площадках", - сказал глава Дубны Сергей Куликов.

В качестве волонтеров попробовали себя ребята из детской команды по волейболу. Для них это хорошая практика: они смотрели за игрой старших товарищей, перенимали опыт, подмечали ошибки, помогали со счетом.

Победителями стали:

Лига Хард:

  1. Игнатов Александр /Чиркин Иван (Зеленоград / Рязань)
  2. Иванов Кирилл / Уханов Никита (Москва)
  3. Герасимов Илья / Кругленя Александр (Дубна)

Призеры:

Лига Лайт:

  1. Малых Александр / Черепанин Александр (Дубна)
  2. Братолюбов Кирилл / Чепелев Артем (Дубна)
  3. Ильменский Денис / Костылев Виталий (Дмитров)
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