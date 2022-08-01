Лето. Волга. Джаз

За последние пять лет этот музыкальный коллектив дал более 500 концертов в России, гастролировал в Индии, Китае, Южной Корее, Италии, Канаде, Франции, Великобритании, Латвии, Германии, США, играл на лучших концертных площадках планеты с легендами джаза. Журнал JazzTimes по праву назвал его «созвездием виртуозов».

В Дубне оркестр под управлением Игоря Бутмана представил программу «От классики до джаза». Солист – лауреат всероссийских и международных конкурсов, финалист проекта «Голос» Олег Аккуратов.

Знакомые, популярные произведения получили новое звучание благодаря мастерству исполнителей и особой акустике над гладью реки. Добавляла очарования и сама атмосфера: берег как зрительный зал, сцена на воде, краски закатного неба, прекрасная музыка и шелест листвы под легкими порывами ветра – как природный аккомпанемент.

Дивный вечер в наукограде – единственном городе Подмосковья, расположенном на Волге. Спасибо маэстро Бутману и всем музыкантам за яркую кульминацию в праздновании 66-летия Дубны.