Лето. Волга. Джаз

понедельник, 01 августа 2022 | 11:19    
Новости
     413
Завершающим мероприятием разнообразной программы Дня города в Дубне 31 июля стал концерт под открытым небом в рамках проекта «Лето. Волга. Джаз». На водном стадионе имени В.Л. Нехаевского выступил Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана.

За последние пять лет этот музыкальный коллектив дал более 500 концертов в России, гастролировал в Индии, Китае, Южной Корее, Италии, Канаде, Франции, Великобритании, Латвии, Германии, США, играл на лучших концертных площадках планеты с легендами джаза. Журнал JazzTimes по праву назвал его «созвездием виртуозов».

В Дубне оркестр под управлением Игоря Бутмана представил программу «От классики до джаза». Солист – лауреат всероссийских и международных конкурсов, финалист проекта «Голос» Олег Аккуратов.

Знакомые, популярные произведения получили новое звучание благодаря мастерству исполнителей и особой акустике над гладью реки. Добавляла очарования и сама атмосфера: берег как зрительный зал, сцена на воде, краски закатного неба, прекрасная музыка и шелест листвы под легкими порывами ветра – как природный аккомпанемент.

Дивный вечер в наукограде – единственном городе Подмосковья, расположенном на Волге. Спасибо маэстро Бутману и всем музыкантам за яркую кульминацию в праздновании 66-летия Дубны.

Тэги: 
День города
концерт
02.08.2022 | 15:28   
Новости
    388
Турнир по пляжному волейболу «Кубок Московского моря» прошел в Дубне
Межрегиональный турнир по пляжному волейболу среди мужских команд «Кубок Московского моря» в третий раз прошел в Дубне...
соревнования | пляжный волейбол | День города
04.08.2022 | 11:47   
Новости
    327
Студенты СОГУ проходят практику в ОИЯИ
В Объединенном институте ядерных исследований на двухнедельной практике находятся четверо студентов физико-технического...
ОИЯИ | образование | сотрудничество
06.08.2022 | 10:52   
Новости
    323
В ОЭЗ «Дубна» построили новый научно-производственный комплекс
Компания «Рэмос» получила разрешение на ввод в эксплуатацию научно-производственного комплекса в особой экономической...
ОЭЗ Дубна | РЭМОС