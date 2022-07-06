Вручена премия им. Г. Н. Флерова

среда, 06 июля 2022 | 10:29    
Новости
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На проходящем в эти дни заседании Совета РАН по физике тяжелых ионов в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония вручения международной премии им. Г. Н. Флерова. Премии вручил директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников.

На церемонии выступил научный руководитель ЛЯР ОИЯИ академик РАН Юрий Оганесян. Он отметил, что Радиевый институт, основанный в 1922 году, стал вторым в мире после парижского Университета Пьера и Марии Кюри заниматься изучением радия. «Привлекая в последствии к себе самые светлые умы страны, институт сыграл важнейшую роль в становлении атомного проекта СССР. Когда нас постигла Чернобыльская авария, ученые Радиевого института с первых дней подключились к ее ликвидации. Материал, который был накоплен, стал основой для организации российской атомной энергетики и обеспечения ее безопасности», — подчеркнул академик Оганесян в своей поздравительной речи.

Премия за 2022 год вручена трем выдающимся ученым — сотрудникам отмечающего 100-летний юбилей Радиевого института им. В.Г. Хлопина:

  • Александру Римскому-Корсакову, профессору, доктору физико-математических наук, генеральному директору НПО «Радиевый институт имени В. Г. Хлопина» с 1996 по 2005 гг. (премию получила вдова Римская-Корсакова Светлана Викторовна)
  • Леониду Плескачевскому, кандидату физико-математических наук
  • Сергею Хлебникову, кандидату физико-математических наук

Лауреаты премии-2022 внесли большой вклад в развитие ядерно-физических и ядерно-химических исследований и их прикладных аспектов, а также в укрепление многолетнего плодотворного сотрудничества Радиевого института и ОИЯИ.

Премия имени академика Георгия Флерова была учреждена Объединенным институтом в 1993 году. Награда присуждается раз в 2-3 года ученым за выдающиеся научные исследования в области ядерной физики и ядерной химии. Премия имеет международный статус: ее лауреатами стали 31 ученый из США, Германии, Франции, Англии, Польши и России.

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