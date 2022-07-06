Вручена премия им. Г. Н. Флерова

На церемонии выступил научный руководитель ЛЯР ОИЯИ академик РАН Юрий Оганесян. Он отметил, что Радиевый институт, основанный в 1922 году, стал вторым в мире после парижского Университета Пьера и Марии Кюри заниматься изучением радия. «Привлекая в последствии к себе самые светлые умы страны, институт сыграл важнейшую роль в становлении атомного проекта СССР. Когда нас постигла Чернобыльская авария, ученые Радиевого института с первых дней подключились к ее ликвидации. Материал, который был накоплен, стал основой для организации российской атомной энергетики и обеспечения ее безопасности», — подчеркнул академик Оганесян в своей поздравительной речи.

Премия за 2022 год вручена трем выдающимся ученым — сотрудникам отмечающего 100-летний юбилей Радиевого института им. В.Г. Хлопина:

Александру Римскому-Корсакову , профессору, доктору физико-математических наук, генеральному директору НПО «Радиевый институт имени В. Г. Хлопина» с 1996 по 2005 гг. (премию получила вдова Римская-Корсакова Светлана Викторовна)

, профессору, доктору физико-математических наук, генеральному директору НПО «Радиевый институт имени В. Г. Хлопина» с 1996 по 2005 гг. (премию получила вдова Римская-Корсакова Светлана Викторовна) Леониду Плескачевскому , кандидату физико-математических наук

, кандидату физико-математических наук Сергею Хлебникову, кандидату физико-математических наук

Лауреаты премии-2022 внесли большой вклад в развитие ядерно-физических и ядерно-химических исследований и их прикладных аспектов, а также в укрепление многолетнего плодотворного сотрудничества Радиевого института и ОИЯИ.

Премия имени академика Георгия Флерова была учреждена Объединенным институтом в 1993 году. Награда присуждается раз в 2-3 года ученым за выдающиеся научные исследования в области ядерной физики и ядерной химии. Премия имеет международный статус: ее лауреатами стали 31 ученый из США, Германии, Франции, Англии, Польши и России.