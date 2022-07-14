В ОИЯИ прошел семинар по современным методам машинного обучения

четверг, 14 июля 2022 | 10:34    
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С 6 по 8 июля 2022 года в Лаборатории информационных технологий им. М.Г. Мещерякова в смешанном формате прошел шестой международный семинар «Глубокое обучение в вычислительной физике» (DLCP-2022). Семинар был организован совместно с Научно-исследовательским институтом ядерной физики им. Д.В. Скобельцына Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (НИИЯФ МГУ).

Прежде всего семинар был посвящен использованию машинного обучения в астрофизике элементарных частиц и физике высоких энергий, но не ограничился этими областями. На семинаре также обсуждались как современные методы машинного обучения в целом, так и их применение в естественных науках и образовании.

В работе семинара приняли участие более 130 ученых (90 – очно, более 40 – дистанционно) из научных центров Индии, Казахстана, Монголии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии, Турции, Узбекистана. Россия была представлена участниками из 15 университетов и исследовательских центров. В рамках семинара была организована работа 5 секций, одна из которых постерная. Было представлено 7 пленарных и 34 секционных докладов, а также 7 постеров.

Открыл семинар директор ЛИТ им. М.Г. Мещерякова Владимир Кореньков, рассказав о развиваемой в Лаборатории ИТ-экосистеме, которая включает в себя платформу для высокопроизводительных вычислений, сбора и хранения данных, анализа больших данных с применением методов искусственного интеллекта, в частности глубокого обучения. Он также подчеркнул, что в рамках компьютинга для различных исследований, проводимых в ОИЯИ, существует огромное количество задач, связанных с машинным и глубоким обучением.

В последний день семинара состоялись теплоходная прогулка по рекам Волга и Дубна и барбекю в Ратмино.

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наука
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