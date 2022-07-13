В Дубне задержали предполагаемую сообщницу телефонных мошенников

Установлено, что на телефон 83-летней местной жительнице позвонила якобы её дочь и сообщила, что стала виновницей ДТП, в котором пострадал человек. Затем звонившая передала трубку мужчине, который представился сотрудником правоохранительных органов.

Он потребовал за урегулирование инцидента и непривлечение к уголовной ответственности родственницы 800 тысяч рублей. Деньги необходимо было передать его помощнице, которая подойдет к квартире.

Пенсионерка согласилась, однако предупредила, что в наличии имеет только 400 тысяч рублей. После выполнения требований звонивших пожилая женщина узнала об обмане.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили и задержали приходившую за деньгами женщину в одном из торговых центров города, где она отдыхала со своим мужем и двумя несовершеннолетними детьми.

Со слов задержанной, её знакомый просил забирать денежные средства у пенсионеров и переводить их на указанные банковские счета. За это она получала 10% от похищенных денег. В настоящее время имеются основания полагать, что она причастна ещё к девяти аналогичным преступлениям, совершённым на территории города, сумма ущерба от которых составила свыше 3,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судом фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейскими проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление соучастников противоправных деяний.