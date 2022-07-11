В Дубне на проспекте Боголюбова открылся ресторан быстрого питания "Вкусно и точка"

понедельник, 11 июля 2022 | 18:24
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Предприятие сохранило российских поставщиков и практически весь ассортимент продукции. В обеспечении деятельности ресторанов «Вкусно - и точка» задействованы десятки предприятий и фермеров из Подмосковья, в том числе и дубненская компания ООО «Руконт», которая поставляет джемы и мед.
"В бывшем Макдоналдсе сегодня очень многолюдно, в основном – молодежь. Сотрудники приветливы и внимательны к каждому посетителю, а самым маленьким раздают шарики. Один из первых посетителей «Вкусно — и точка» в Дубне сообщил, что остался доволен: еда вкусная, никаких нареканий. По мнению молодого человека, все стало даже вкуснее", - сообщил глава Дубны Сергей Куликов.