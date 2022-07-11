В Дубне на проспекте Боголюбова открылся ресторан быстрого питания "Вкусно и точка"

понедельник, 11 июля 2022 | 18:24    
Новости
     388
Предприятие сохранило российских поставщиков и практически весь ассортимент продукции. В обеспечении деятельности ресторанов «Вкусно - и точка» задействованы десятки предприятий и фермеров из Подмосковья, в том числе и дубненская компания ООО «Руконт», которая поставляет джемы и мед.

"В бывшем Макдоналдсе сегодня очень многолюдно, в основном – молодежь. Сотрудники приветливы и внимательны к каждому посетителю, а самым маленьким раздают шарики. Один из первых посетителей «Вкусно — и точка» в Дубне сообщил, что остался доволен: еда вкусная, никаких нареканий. По мнению молодого человека, все стало даже вкуснее", - сообщил глава Дубны Сергей Куликов.

Тэги: 
питание
мэр
07.07.2022 | 11:23   
Новости
    463
Глава Дубны осмотрел ход работ на стройплощадках города
Всего в Дубне возводится 5 объектов жилой застройки.
строительство | мэр
08.07.2022 | 23:24   
Новости
    465
Глава Дубны поздравил выпускников 2022 года, набравших высший балл на ЕГЭ
В присутствии родителей, директоров учебных заведений и педагогов Сергей Александрович поздравил ребят, вручил почетные...
школа | праздник | мэр | ЕГЭ
07.07.2022 | 11:32   
Новости
    461
Сотрудники ОМВД России по г.о. Дубна провели экскурсию по кинологическому центру для учащихся школы №7
Дети познакомились с сотрудниками подразделения и посетили площадку для тренировки собак.
МВД | школа | экскурсия