В Дубне на проспекте Боголюбова открылся ресторан быстрого питания "Вкусно и точка"

"В бывшем Макдоналдсе сегодня очень многолюдно, в основном – молодежь. Сотрудники приветливы и внимательны к каждому посетителю, а самым маленьким раздают шарики. Один из первых посетителей «Вкусно — и точка» в Дубне сообщил, что остался доволен: еда вкусная, никаких нареканий. По мнению молодого человека, все стало даже вкуснее", - сообщил глава Дубны Сергей Куликов.