В 2022 году в Дубне будет отремонтировано 13 тротуаров

Начались работы по обустройству новых тротуаров в Александровке, на участке от народной тропы до поворота на ул. Юркино, и на ул. Вернова – Энтузиастов, на участке от тротуара, обустроенного ГБУ «Мосавтодор».

Продолжается ремонт тротуара на улице Мичурина вдоль домов №7 и №9 с поворотом на ул. Курчатова. Вместо старой разбитой плитки, доставляющей много неудобств жителям при передвижении, уже через несколько дней здесь будет новое ровное асфальтовое покрытие. А на проспекте Боголюбова, вдоль д. 37, тротуар уже отремонтирован.

Ремонт:

пр. Боголюбова, вдоль д. 37;

ул. Понтекорво от д. 18 до ул. Вернова (четная сторона);

ул. Мичурина вдоль д.7, 9 + поворот на ул. Курчатова;

ул. Хлебозаводская, д. 28 (со стороны ул. Хлебозаводская).

Обустройство:

ул. Александровка (от народной тропы до поворота на ул. Юркино);

ул. Кирова от д. 72б до д. 108 (четная сторона);

пер. Северный (от ул. Октябрьская до СНТ Репка);

ул. Дружбы (от остановки ГИБДД до АЗС "Лукойл");

ул. Новоподберезская (от Хлебозаводского переулка до ул. Березняка;

ул. Вернова - ул. Энтузиастов (участок от тротуара, обустроенного ГБУ «Мосавтодор»);

ул. Дружбы (от проезда Энергетиков до АЗС "Лукойл");

ул. Спортивная, продолжить тротуар от ул. Ленина до ул. Орджоникидзе;

ул. Энтузиастов (от дороги по ул. Энтузиастов, вдоль д. 19 к. 1,2 до Управления соцзащиты).

Все работы по обустройству и ремонту тротуаров в городе должны завершиться к 31 августа.