В 2022 году в Дубне будет отремонтировано 13 тротуаров

четверг, 07 июля 2022 | 11:17    
Новости
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В этом году планируется отремонтировать 4 тротуара и обустроить 9, всего - 13 тротуаров. На эти цели выделено почти 27 млн рублей. Подрядчик определен и уже активно приступил к работам.

Начались работы по обустройству новых тротуаров в Александровке, на участке от народной тропы до поворота на ул. Юркино, и на ул. Вернова – Энтузиастов, на участке от тротуара, обустроенного ГБУ «Мосавтодор».

Продолжается ремонт тротуара на улице Мичурина вдоль домов №7 и №9 с поворотом на ул. Курчатова. Вместо старой разбитой плитки, доставляющей много неудобств жителям при передвижении, уже через несколько дней здесь будет новое ровное асфальтовое покрытие. А на проспекте Боголюбова, вдоль д. 37, тротуар уже отремонтирован.

Ремонт:

  • пр. Боголюбова, вдоль д. 37;
  • ул. Понтекорво от д. 18 до ул. Вернова (четная сторона);
  • ул. Мичурина вдоль д.7, 9 + поворот на ул. Курчатова;
  • ул. Хлебозаводская, д. 28 (со стороны ул. Хлебозаводская).

Обустройство:

  • ул. Александровка (от народной тропы до поворота на ул. Юркино);
  • ул. Кирова от д. 72б до д. 108 (четная сторона);
  • пер. Северный (от ул. Октябрьская до СНТ Репка);
  • ул. Дружбы (от остановки ГИБДД до АЗС "Лукойл");
  • ул. Новоподберезская (от Хлебозаводского переулка до ул. Березняка;
  • ул. Вернова - ул. Энтузиастов (участок от тротуара, обустроенного ГБУ «Мосавтодор»);
  • ул. Дружбы (от проезда Энергетиков до АЗС "Лукойл");
  • ул. Спортивная, продолжить тротуар от ул. Ленина до ул. Орджоникидзе;
  • ул. Энтузиастов (от дороги по ул. Энтузиастов, вдоль д. 19 к. 1,2 до Управления соцзащиты).

Все работы по обустройству и ремонту тротуаров в городе должны завершиться к 31 августа.

Тэги: 
дороги
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