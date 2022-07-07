В 2022 году в Дубне будет отремонтировано 13 тротуаров

четверг, 07 июля 2022 | 11:17
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В этом году планируется отремонтировать 4 тротуара и обустроить 9, всего - 13 тротуаров. На эти цели выделено почти 27 млн рублей. Подрядчик определен и уже активно приступил к работам.
Начались работы по обустройству новых тротуаров в Александровке, на участке от народной тропы до поворота на ул. Юркино, и на ул. Вернова – Энтузиастов, на участке от тротуара, обустроенного ГБУ «Мосавтодор».
Продолжается ремонт тротуара на улице Мичурина вдоль домов №7 и №9 с поворотом на ул. Курчатова. Вместо старой разбитой плитки, доставляющей много неудобств жителям при передвижении, уже через несколько дней здесь будет новое ровное асфальтовое покрытие. А на проспекте Боголюбова, вдоль д. 37, тротуар уже отремонтирован.
Ремонт:
- пр. Боголюбова, вдоль д. 37;
- ул. Понтекорво от д. 18 до ул. Вернова (четная сторона);
- ул. Мичурина вдоль д.7, 9 + поворот на ул. Курчатова;
- ул. Хлебозаводская, д. 28 (со стороны ул. Хлебозаводская).
Обустройство:
- ул. Александровка (от народной тропы до поворота на ул. Юркино);
- ул. Кирова от д. 72б до д. 108 (четная сторона);
- пер. Северный (от ул. Октябрьская до СНТ Репка);
- ул. Дружбы (от остановки ГИБДД до АЗС "Лукойл");
- ул. Новоподберезская (от Хлебозаводского переулка до ул. Березняка;
- ул. Вернова - ул. Энтузиастов (участок от тротуара, обустроенного ГБУ «Мосавтодор»);
- ул. Дружбы (от проезда Энергетиков до АЗС "Лукойл");
- ул. Спортивная, продолжить тротуар от ул. Ленина до ул. Орджоникидзе;
- ул. Энтузиастов (от дороги по ул. Энтузиастов, вдоль д. 19 к. 1,2 до Управления соцзащиты).
Все работы по обустройству и ремонту тротуаров в городе должны завершиться к 31 августа.