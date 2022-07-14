«ТЕЛЕКОМ МПК» и телеканал «Загородный» объявляют о старте фотоконкурса!

четверг, 14 июля 2022 | 20:11
#ВРЕМЯЦИФРЫ191
Хочешь отдыхать на даче с комфортом? Прими участие в фотоконкурсе «уДАЧНОЕ фото» и выиграй замечательные призы от компании «ТЕЛЕКОМ МПК».
Призы:
- Шезлонг –лежак GREEN DAYS
- Гамаки Ecos Ham
- И подарки от телеканала «Загородный» уже ждут тебя!
Для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо:
- Быть подписчиком группы ТЕЛЕКОМ МПК https://vk.com/telecommpk
- Сделать репост записи https://vk.com/telecommpk?w=wall-24053966_2953 у себя на странице ВКонтакте
- Разместить в альбоме https://vk.com/album-24053966_286659317 фотографию по тематике конкурса
Мы не ставим жёстких рамок – это может быть прекрасный дачный пейзаж, пикник на загородном участке, ваш урожай или просто семейная фотография в загородном доме.
ФОТО может быть весёлое, креативное, романтичное, но главное – уДАЧНОЕ!
Двоих фаворитов выберут представители «ТЕЛЕКОМ МПК» и телеканала «Загородный», а третьим станет счастливчик, выбранный с помощью генератора случайных чисел!
Обязательно: при размещении фотографии указать ФИО участника.
Победители будут объявлены в День дачника – 23 июля!
Но это ещё не всё: абсолютно все участники фотоконкурса получат памятные сувениры от телеканала «Загородный» и нашей компании, потому что лето с Интернетом от «ТЕЛЕКОМ МПК» всегда УДАЧНОЕ!