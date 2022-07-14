«ТЕЛЕКОМ МПК» и телеканал «Загородный» объявляют о старте фотоконкурса!

Призы:

Шезлонг –лежак GREEN DAYS

Гамаки Ecos Ham

И подарки от телеканала «Загородный» уже ждут тебя!

Для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо:

Быть подписчиком группы ТЕЛЕКОМ МПК https://vk.com/telecommpk Сделать репост записи https://vk.com/telecommpk?w=wall-24053966_2953 у себя на странице ВКонтакте Разместить в альбоме https://vk.com/album-24053966_286659317 фотографию по тематике конкурса

Мы не ставим жёстких рамок – это может быть прекрасный дачный пейзаж, пикник на загородном участке, ваш урожай или просто семейная фотография в загородном доме.

ФОТО может быть весёлое, креативное, романтичное, но главное – уДАЧНОЕ!

Двоих фаворитов выберут представители «ТЕЛЕКОМ МПК» и телеканала «Загородный», а третьим станет счастливчик, выбранный с помощью генератора случайных чисел!

Обязательно: при размещении фотографии указать ФИО участника.

Победители будут объявлены в День дачника – 23 июля!

Но это ещё не всё: абсолютно все участники фотоконкурса получат памятные сувениры от телеканала «Загородный» и нашей компании, потому что лето с Интернетом от «ТЕЛЕКОМ МПК» всегда УДАЧНОЕ!