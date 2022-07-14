«ТЕЛЕКОМ МПК» и телеканал «Загородный» объявляют о старте фотоконкурса!

четверг, 14 июля 2022 | 20:11    
#ВРЕМЯЦИФРЫ
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Хочешь отдыхать на даче с комфортом? Прими участие в фотоконкурсе «уДАЧНОЕ фото» и выиграй замечательные призы от компании «ТЕЛЕКОМ МПК».

Призы:

  • Шезлонг –лежак GREEN DAYS
  • Гамаки Ecos Ham
  • И подарки от телеканала «Загородный» уже ждут тебя!

Для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо:

  1. Быть подписчиком группы ТЕЛЕКОМ МПК https://vk.com/telecommpk
  2. Сделать репост записи https://vk.com/telecommpk?w=wall-24053966_2953 у себя на странице ВКонтакте
  3. Разместить в альбоме https://vk.com/album-24053966_286659317 фотографию по тематике конкурса

Мы не ставим жёстких рамок – это может быть прекрасный дачный пейзаж, пикник на загородном участке, ваш урожай или просто семейная фотография в загородном доме.

ФОТО может быть весёлое, креативное, романтичное, но главное – уДАЧНОЕ!

Двоих фаворитов выберут представители «ТЕЛЕКОМ МПК» и телеканала «Загородный», а третьим станет счастливчик, выбранный с помощью генератора случайных чисел!

Обязательно: при размещении фотографии указать ФИО участника.

Победители будут объявлены в День дачника – 23 июля!

Но это ещё не всё: абсолютно все участники фотоконкурса получат памятные сувениры от телеканала «Загородный» и нашей компании, потому что лето с Интернетом от «ТЕЛЕКОМ МПК» всегда УДАЧНОЕ!

Тэги: 
телеком мпк
конкурс
подарки
Автор:
ТЕЛЕКОМ МПК
10.07.2022 | 18:38   
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