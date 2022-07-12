Стартовала Байкальская Летняя школа по физике элементарных частиц и астрофизике – 2022

вторник, 12 июля 2022 | 17:03
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12 июля на Байкале стартовала традиционная XXII Летняя школа по физике элементарных частиц и астрофизике. Мероприятие организовано Объединенным институтом ядерных исследований и НИИ прикладной физики Иркутского государственного университета (ИГУ) на базе научной станции ИГУ в поселке Большие Коты.
В Школе принимают участие студенты, аспиранты и молодые ученые, специализирующиеся в области физики высоких энергий и астрофизики. ОИЯИ представлен не только в числе лекторов школы, также ряд сотрудников Института проведут практические занятия по обработке экспериментальных данных и статистическим методам анализа данных.
Программа школы предусматривает вводные курсы по разделам Стандартной Модели, физики нейтрино, астрофизики и многоканальной астрономии. Кроме того, в программу включены обсуждения, возможности представить свой доклад и завязать неформальные контакты с лекторами и другими студентами.
Школа является международной, рабочий язык – английский.