Стартовала Байкальская Летняя школа по физике элементарных частиц и астрофизике – 2022

В Школе принимают участие студенты, аспиранты и молодые ученые, специализирующиеся в области физики высоких энергий и астрофизики. ОИЯИ представлен не только в числе лекторов школы, также ряд сотрудников Института проведут практические занятия по обработке экспериментальных данных и статистическим методам анализа данных.

Программа школы предусматривает вводные курсы по разделам Стандартной Модели, физики нейтрино, астрофизики и многоканальной астрономии. Кроме того, в программу включены обсуждения, возможности представить свой доклад и завязать неформальные контакты с лекторами и другими студентами.

Школа является международной, рабочий язык – английский.