Стартовал Международный год фундаментальных наук

«Эта инициатива – хорошая возможность для международного научного сообщества солидарно показать значимость науки, заявить о фундаментальных исследованиях как ключевом условии устойчивого развития человечества. Важно, чтобы этот Год стал объединяющим – ведь наука интернациональна, несмотря на то, что сегодня этот тезис переживает тяжелые испытания. Надеюсь, что программа Года укрепит понимание принципов деполитизированности, открытости и непреходящей значимости фундаментального знания. Для ОИЯИ быть в числе соорганизаторов Года — большая честь и ответственность перед международным сообществом, страной местопребывания ОИЯИ – Россией — и перед всеми государствами-членами Института. Безусловно, это и хорошая возможность для того, чтобы многонациональный голос нашего международного центра был услышан во всем мире, ведь в ОИЯИ особое внимание уделяется вкладу нашей исследовательской инфраструктуры в поиск ответов на глобальные вызовы, стоящие перед государствами-членами в интересах устойчивого развития всего человечества. Наше активное участие в программе Года будет служить имплементации Софийской декларации ОИЯИ, в которой сформулирован курс на усиление роли ОИЯИ как уникальной интеграционной площадки для развития современных инструментов государств-членов и партнеров в сфере научной дипломатии, научного просветительства и межкультурного обмена», — подчеркнул директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников, комментируя проведение IYBSSD 2022.

Церемонию в Париже открыл заместитель генерального директора ЮНЕСКО Син Цюй, отметивший, что наука способна изменить наш мир, сделав его более устойчивым.

«Наука это не просто утилитарная, техническая сфера – это квинтэссенция сути человека: любопытство, удивление, потребность исследовать окружающий мир. Если в будущем наша цивилизация станет более устойчивой, то можно быть уверенным, что это случится благодаря открытиям, вдохновленными любознательностью и смелостью», — сказал он.

В своей речи Син Цюй уделили особое внимание таким вопросам как продвижение женщин в науке и изменения климата, подчеркнув, что ЮНЕСКО стремится сделать научную сферу более открытой, равноправной и плодотворной.

На церемонии также выступил Мишель Спиро, президент Международного союза теоретической и прикладной физики (IUPAP) и президент оргкомитета международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития, который также носит звание Почетного доктора ОИЯИ. В своем выступлении он представил идею о том, что фундаментальные науки, движимые жаждой познания — это основа образования и источник открытий. В конечном итоге они находят практические приложения, служащие инклюзивному устойчивому развитию мира.

Целью ОИЯИ в современной глобальной исследовательской повестке является получение новых знаний фундаментального характера, развитие технологий и инноваций во имя устойчивого развития человечества. Этот принцип нашел отражение в стратегическом плане долгосрочного развития ОИЯИ на период до 2030 года и далее.

Объединенный институт проводит ряд мероприятий, которые вошли в официальный перечень событий IYBSSD 2022. Кроме того, ОИЯИ планирует провести ряд мероприятий в дополнение к основной программе Года фундаментальных наук. Первым из них станет открытие 29 июля в рамках празднования Дня города Дубны Передвижной интерактивной выставки ОИЯИ в городе местопребывания Объединенного института.

Наряду с ОИЯИ организаторами IYBSSD 2022 стали также его партнеры, такие ведущие международные научные центры и объединения, как ЦЕРН, Международный союз теоретической и прикладной физики (IUPAP), Международный союз теоретической и прикладной химии (IUPAC), Национальный институт ядерной физики (INFN, Италия) и другие.

2022 год был провозглашен Международным годом фундаментальных наук в интересах устойчивого развития (International Year of Basic Sciences for Sustainable Development – IYBSSD 2022) на 41-й Генеральной конференции ЮНЕСКО. Предложение о проведении Года было разработано IUPAP под руководством президента IUPAP, почетного доктора ОИЯИ, члена Ученого совета Института профессора Мишеля Спиро при содействии и поддержке Международного научного совета (ISC) и его многочисленных членов, партнерских учреждений и ЮНЕСКО.

Цель проведения Года — подчеркнуть решающую роль фундаментальных научных исследований в устойчивом развитии всего мира, подчеркнуть их вклад в реализацию Повестки на период до 2030 года и реализацию Целей устойчивого развития ООН (Sustainable Development Goals — SDGs), принятых для всех стран на 2016 2030 годы. IYBSSD 2022 также повысит осведомленность о значимости фундаментальных наук в среде политиков, а также бизнеса, промышленности, международных организаций, благотворительных фондов, университетов, преподавателей и студентов, средств массовой информации и широкой общественности.