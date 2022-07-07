Сотрудники ОМВД России по г.о. Дубна провели экскурсию по кинологическому центру для учащихся школы №7

четверг, 07 июля 2022 | 11:32
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Дети познакомились с сотрудниками подразделения и посетили площадку для тренировки собак.
Специалисты-кинологи продемонстрировали навыки, которыми владеют питомцы, в том числе по обнаружению наркотических средств, оружия и взрывчатых веществ.
Учащимся рассказали, что собаки не только обеспечивают безопасность граждан, но и осуществляют поиск преступников и людей, попавших в беду.
В завершение встречи ребята поблагодарили полицейских за интересную и познавательную экскурсию.