Сотрудники ОМВД России по г.о. Дубна провели экскурсию по кинологическому центру для учащихся школы №7

Специалисты-кинологи продемонстрировали навыки, которыми владеют питомцы, в том числе по обнаружению наркотических средств, оружия и взрывчатых веществ.

Учащимся рассказали, что собаки не только обеспечивают безопасность граждан, но и осуществляют поиск преступников и людей, попавших в беду.

В завершение встречи ребята поблагодарили полицейских за интересную и познавательную экскурсию.