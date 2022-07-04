Сегодня отмечается 10 лет со дня открытия бозона Хиггса

Бозон Хиггса играет ключевую роль в механизме генерации масс других элементарных частиц. Его наблюдение завершило экспериментальное обнаружение спектра элементарных частиц, предсказанных в Стандартной модели. Об открытии было объявлено 4 июля 2012 г. и с тех пор исследователям удалось значительно продвинуться в понимании свойств бозона Хиггса, хотя многое еще предстоит изучить.

Сегодня в честь 10-летия открытия частицы проходит юбилейный симпозиум в ЦЕРН. Его участники рассматривают последние результаты исследований бозона Хиггса и обсуждают перспективы на будущее. Участие в нем принимает Председатель совета объединения институтов РФ и стран-участниц ОИЯИ в эксперименте CMS (RDMS CMS), научный руководитель Объединенного института ядерных исследований академик РАН Виктор Матвеев.

Ученые и специалисты Дубны во взаимодействии со своими коллегами из России и стран-участниц, а также с коллегами и партнерами из других стран мира внесли основополагающий вклад в формирование научного комплекса Большого адронного коллайдера, в разработку и создание его уникальных детекторов частиц, таких, как ATLAS, CMS, ALICE, и в разработку физической программы исследований в области фундаментальной физики.

Открытие бозона Хиггса явилось подтверждением существования в природе физического поля принципиально нового типа, если сравнить его, например, с электромагнитным полем. Названо оно было по имени предсказавшего возможность его существования теоретика – полем Хиггса.

Чем оно замечательно, чем оно отличается от всех известных физических полей? Оно в основном своем состоянии, то есть в вакууме, принимает отличное от нуля значение во всем пространстве. Тем самым, заполняя все пространство, это поле порождает механизм генерации массы фундаментальных фермионов: электронов, кварков и так далее – являющихся, как мы говорим, элементарными составляющими всей наблюдаемой вокруг нас материи.

Таким образом, открытие бозона Хиггса, без всякого преувеличения, – это триумф теоретической мысли, позволивший на базе объединения всех основополагающих знаний, которые были получены за прошедшее столетие в изучении законов микромира, создать концепцию Стандартной модели элементарных частиц.