Сделаны первые шаги к сотрудничеству между Университетом "Дубна" и компанией «Россети Цифра»

На семинаре были представлены проекты Института системного анализа и управления в области ГИС-технологий, нейросетей, искусственного интеллекта.

Сотрудничество с университетом в этих сферах информационных технологий заинтересовало компанию «Россети Цифра», которая занимается предоставлением эффективных, надежных, качественных высоко технологических и инновационных решений для поддержки и развития электросетевого комплекса страны.

В ходе семинара наметились основные направления совместной работы компании и вуза. Это сотрудничество в реализации инновационных проектов и целевая подготовка кадров для крупной мощной компании, в том числе в будущем создание в «Россети Цифра» центра компетенций, основу которого составят выпускники Института системного анализа и управления.