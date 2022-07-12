Сделаны первые шаги к сотрудничеству между Университетом "Дубна" и компанией «Россети Цифра»

вторник, 12 июля 2022 | 08:58    
Новости
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Два дня в Университете «Дубна» проходил семинар, в работе которого участвовали ведущие специалисты крупной российской компании «Россети Цифра» и ее дочерних предприятий, сотрудники компании «Logstream», преподаватели Института системного анализа и управления вуза.

На семинаре были представлены проекты Института системного анализа и управления в области ГИС-технологий, нейросетей, искусственного интеллекта.

Сотрудничество с университетом в этих сферах информационных технологий заинтересовало компанию «Россети Цифра», которая занимается предоставлением эффективных, надежных, качественных высоко технологических и инновационных решений для поддержки и развития электросетевого комплекса страны.

В ходе семинара наметились основные направления совместной работы компании и вуза. Это сотрудничество в реализации инновационных проектов и целевая подготовка кадров для крупной мощной компании, в том числе в будущем создание в «Россети Цифра» центра компетенций, основу которого составят выпускники Института системного анализа и управления.

Тэги: 
Университет Дубна
образование
работа
семинар
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