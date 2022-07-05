Резиденты ОЭЗ «Дубна» в прошлом году запатентовали более 30 изобретений

"ОЭЗ «Дубна» - площадка технико-внедренческого типа, что предполагает активное развитие на ее территории прежде всего наукоемких производств", - сообщила Екатерина Зиновьева. - "Поэтому резиденты ОЭЗ, помимо производственных процессов, активно ведут разработки в самых разных направлениях. За прошлый год компании, работающие в Дубне, запатентовали более 30 изобретений. Таким образом, ОЭЗ сегодня является одним из ведущих инновационных центров Подмосковья".

Как отметила глава подмосковного Мининвеста, наиболее активно в Дубне развиваются фармацевтические компании, а также разработчики и производители медицинского оборудования. Например, компания ПСК «Фарма» зарегистрировала 14 лекарственных препаратов собственной разработки. Патент на уникальную линзу, с помощью которой можно корректировать зрение, получила компания «Окей Вижен». Резидент «Икс Ред Групп» запатентовал две виртуальные обучающие программы для хирургии.

"В ОЭЗ «Дубна» сформирован мощный медицинский кластер", - отметила Екатерина Зиновьева. - "37 резидентов площадки – это производители медицинских изделий, оборудования и фармацевтики. Только эти инвесторы с начала деятельности на территории ОЭЗ вложили почти 22 миллиарда рублей и продолжают активно инвестировать в свои проекты. В результате уже сегодня на российском рынке можно видеть уникальную патентованную продукцию этих предприятий".

Помимо инноваций в медицине и фармацевтике резиденты ОЭЗ «Дубна» в прошлом году также патентовали изобретения в сфере информационных систем и технологий, систем наблюдения и т.д.