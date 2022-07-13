Победители хакатона в ЛИТ ОИЯИ

Программа стажировки была насыщенной и включала в себя экскурсии, встречи с сотрудниками Института и семинары. Студенты побывали на интерактивной выставке «Базовые установки ОИЯИ», которая открыла им двери в увлекательный мир науки, доступно рассказала об истории создания и деятельности ОИЯИ, познакомила с «визитными карточками» Института – макетами базовых установок и позволила заглянуть внутрь лабораторий с помощью технологий виртуальной реальности.

Ребята также посетили Пресс-центр ОИЯИ, где главный редактор сайта Института Кристина Моисенз рассказала о том, как сейчас освещаются научные проекты и достижения ОИЯИ на различных информационных площадках, включая сайт и социальные сети ОИЯИ, а также СМИ. Дизайнер Пресс-центра Ирина Романова поделилась секретами своего мастерства.

В ЛИТ студенты встретились с ведущими сотрудниками Лаборатории, которые задействованы в проектах по направлениям, интересующим ребят: программирование, архитектуры информационных систем, онлайн-обработка данных, компьютерный дизайн, машинное обучение. Данила Олейник в деталях рассказал об обработке данных физических экспериментов с использованием высокопроизводительных вычислительных систем, коснувшись истории становления ЛИТ от пузырьковых камер и сканирующих автоматов до современных ЦОД и грид-компьютинга. Славомир Гнатич в своей презентации раскрыл тему программной инженерии на примере разработки научного программного обеспечения для эксперимента MPD на коллайдере NICA. Встреча с Константином Лукьяновым была посвящена веб-дизайну и разработке сайтов, тенденциям и перспективам развития веб-технологий. В ходе экскурсии по Многофункциональному информационно-вычислительному комплексу ОИЯИ студенты узнали о том, какие задачи решаются с использованием ресурсов МИВК, в том числе и суперкомпьютера «Говорун».

В рамках стажировки победители хакатона приняли участие в шестом международном совещании «Глубокое обучение в вычислительной физике» (DLCP-2022), который проходил в ЛИТ с 6 по 8 июля в смешанном формате и был посвящен различным приложениям искусственных нейронных сетей к физическим задачам, а также разработке новых современных методов машинного обучения для анализа данных.

Одна из студенток, Ширяева Диана, поделилась впечатлениями о прошедшей неделе в ЛИТ:

«Стажировка в ОИЯИ прошла быстро, оставив большое количество эмоций в каждом из нас. Каждый день был наполнен новой информацией. Выставка в ДК «Мир» рассказала о деятельности ОИЯИ простыми словами, которые были бы понятны даже ребенку. В машинном зале МИВК нам рассказали и показали, как менялись объемы информации и устройства, на которых она хранится. Суперкомпьютер «Говорун» поразил своей мощью и технической эстетикой. Встречи с сотрудниками ЛИТ были также весьма интересны. На них рассказывали о проектах, работы над которыми ведутся в данный момент. На конференции было представлено большое количество докладов, связанных с машинным обучением. В конце стажировки нас ждали прогулка на теплоходе и барбекю в Ратмино. За это время мы успели познакомиться и пообщаться с сотрудниками ОИЯИ в неофициальной обстановке. Это было замечательное времяпрепровождение. Отдельное спасибо организаторам и работникам питания — еда была очень вкусной».

Стоит отметить, что с сентября студенты, победившие в хакатоне, смогут подключиться к работе над проектами ОИЯИ, которые вызвали у них наибольший интерес.