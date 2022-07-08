ПАО «ТЕНЗОР» получит льготный заем в Фонде развития промышленности РФ

Компания сможет получить в ФРП РФ около 240 млн рублей по программе льготного кредитования «Комплектующие изделия». Срок займа составит 5 лет. «ТЕНЗОР» стала двенадцатой подмосковной компанией, которая получила одобрение на предоставление льготного займа в ФРП РФ для реализации импортозамещающих проектов с начала этого года.

Заемные средства позволят предприятию приобрести необходимое оборудование для выпуска линейки оборудования и программного обеспечения для управления системами жизнедеятельности и защиты на объектах. Комплексы компании «ТЕНЗОР» обеспечат автоматизацию процессов водоподготовки, климат-контроля, освещения, контроля доступа, пожарной сигнализации и т.д. Система в круглосуточном режиме, без человеческого участия, сможет осуществлять мониторинг и принимать оперативные решения на основе искусственного интеллекта. Сегодня такие комплексы востребованы на объектах разных типов: ЖКХ, энергетика, различные производственные предприятия, офисные объекты и многие другие.

Компания «ТЕНЗОР» планирует ежегодно выпускать порядка 3600 комплексов, которые будут работать на отечественной операционной системе и использовать собственное программное обеспечение. Уровень локализации производства комплексов составит 100%.