ПАО «ТЕНЗОР» получит льготный заем в Фонде развития промышленности РФ

пятница, 08 июля 2022 | 23:40    
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Полученные средства будут направлены инвестором на разработку нового продукта для запуска серийного производства импортозамещающей продукции в сфере компьютерного оборудования.

Компания сможет получить в ФРП РФ около 240 млн рублей по программе льготного кредитования «Комплектующие изделия». Срок займа составит 5 лет. «ТЕНЗОР» стала двенадцатой подмосковной компанией, которая получила одобрение на предоставление льготного займа в ФРП РФ для реализации импортозамещающих проектов с начала этого года.

Заемные средства позволят предприятию приобрести необходимое оборудование для выпуска линейки оборудования и программного обеспечения для управления системами жизнедеятельности и защиты на объектах. Комплексы компании «ТЕНЗОР» обеспечат автоматизацию процессов водоподготовки, климат-контроля, освещения, контроля доступа, пожарной сигнализации и т.д. Система в круглосуточном режиме, без человеческого участия, сможет осуществлять мониторинг и принимать оперативные решения на основе искусственного интеллекта. Сегодня такие комплексы востребованы на объектах разных типов: ЖКХ, энергетика, различные производственные предприятия, офисные объекты и многие другие.

Компания «ТЕНЗОР» планирует ежегодно выпускать порядка 3600 комплексов, которые будут работать на отечественной операционной системе и использовать собственное программное обеспечение. Уровень локализации производства комплексов составит 100%.

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