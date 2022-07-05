Отмена электропоездов на отрезке Дмитров - Дубна/Савелово

Нет движения на перегоне Дмитров-Каналстрой с 09:40 до 15:40

№6346 Москва-Савёлово отправляется из Москвы в 08:21 вместо 08:56

№6822 Москва-Большая Волга отменён

№6908 Москва-Дубна отменён на участке Дмитров-Дубна

№6909 Дубна-Москва отменён на участке Дубна-Дмитров

№6120 Голицыно-Вербилки отменён на участке Дмитров-Вербилки

№6351 Савёлово-Москва отменён

№6126 Кубинка-1-Дубна отменён на участке Дмитров-Дубна

№6352 Москва-Савёлово отменён

№6821 Большая Волга-Москва отменён

№6375 Вербилки-Москва отменён на участке Вербилки-Дмитров

№6913/6145 Дубна-Кубинка-1 отменён на участке Дубна-Вербилки