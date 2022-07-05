Отмена электропоездов на отрезке Дмитров - Дубна/Савелово

вторник, 05 июля 2022 | 12:19    
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С 6 по 29 июля по будням.

Нет движения на перегоне Дмитров-Каналстрой с 09:40 до 15:40

№6346 Москва-Савёлово отправляется из Москвы в 08:21 вместо 08:56
№6822 Москва-Большая Волга отменён
№6908 Москва-Дубна отменён на участке Дмитров-Дубна
№6909 Дубна-Москва отменён на участке Дубна-Дмитров
№6120 Голицыно-Вербилки отменён на участке Дмитров-Вербилки
№6351 Савёлово-Москва отменён
№6126 Кубинка-1-Дубна отменён на участке Дмитров-Дубна
№6352 Москва-Савёлово отменён
№6821 Большая Волга-Москва отменён
№6375 Вербилки-Москва отменён на участке Вербилки-Дмитров
№6913/6145 Дубна-Кубинка-1 отменён на участке Дубна-Вербилки

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