Отмена электропоездов на отрезке Дмитров - Дубна/Савелово

вторник, 05 июля 2022 | 12:19
Новости339
С 6 по 29 июля по будням.
Нет движения на перегоне Дмитров-Каналстрой с 09:40 до 15:40
№6346 Москва-Савёлово отправляется из Москвы в 08:21 вместо 08:56
№6822 Москва-Большая Волга отменён
№6908 Москва-Дубна отменён на участке Дмитров-Дубна
№6909 Дубна-Москва отменён на участке Дубна-Дмитров
№6120 Голицыно-Вербилки отменён на участке Дмитров-Вербилки
№6351 Савёлово-Москва отменён
№6126 Кубинка-1-Дубна отменён на участке Дмитров-Дубна
№6352 Москва-Савёлово отменён
№6821 Большая Волга-Москва отменён
№6375 Вербилки-Москва отменён на участке Вербилки-Дмитров
№6913/6145 Дубна-Кубинка-1 отменён на участке Дубна-Вербилки