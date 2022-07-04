ОКБ «Аэрокосмические системы»: инженеров будущего создают сегодня

понедельник, 04 июля 2022 | 16:16    
Новости
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Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ОКБ Аэрокосмические системы» приняла участие в Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего-2022», организатором которого стал Союз машиностроителей России при непосредственной поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина и регионального правительства.

Более тысячи молодых учёных, конструкторов, инженеров из 70 государств и 53 регионов России собрались на форуме, чтобы обучаться лучшим мировым инженерным практикам, перенимать опыт организации проектов по разработке перспективной военной и гражданской техники, делиться идеями и собственными наработками.

Участие в форуме дало возможность представителям ОКБ «Аэрокосмические системы» провести прямой диалог с молодыми специалистами, представляющими ведущие предприятия в ключевых отраслях отечественной промышленности, в частности, с представителями ОАК, ОДК, корпорации «Тактическое ракетное вооружение», концернов ПВО «Алмаз-Антей» и «Радиоэлектронные технологии», НПО «Высокоточные комплексы». В ходе диалога обсуждались уникальные возможности, которые предоставлены сегодня государством и ведущими предприятиями оборонно-промышленного комплекса для молодых специалистов, готовых внести свой вклад в реализацию научно-технических и технологических прорывов общегосударственного значения.

Генеральный конструктор АО «ОКБ «Аэрокосмические системы» Дмитрий Шевелев дал развернутое интервью на площадке медиа-центра официальному информационному партнеру форума - Российскому обществу «Знание». Он рассказал о системной работе руководства компании по подготовке будущего кадрового резерва для отрасли и адресной работе со студентами профильных вузов страны - Московского авиационного института, МГТУ им. Баумана, Университета «Дубна», Иркутского национального исследовательского технического университета, Самарского университета им. академика С.П. Королева и многих других.

"Вопрос привлечения молодёжи – краеугольный для нашего предприятия и для всей отрасли", - подчеркнул Дмитрий Шевелев. - "Средний возраст сотрудников нашего ОКБ 30 лет. Мы делаем всё, чтобы оставить свой след в том светлом будущем, которое прямо сегодня строится руками молодых специалистов. Мы хотим, чтобы наш код влился в ту широченную реку кодов, которые пишутся всеми отечественными программистами, чтобы наши разработки встали на службу Родине".

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