ОИЯИ выступил интегрирующей площадкой для двух вузов России

В скором времени будут собраны временные научные коллективы для проведения общих исследований, а также организованы совместные круглые столы и семинары.

Оба вуза начнут разрабатывать совместные экологические проекты на базе отечественного программного обеспечения ГИС «INTEGRO», а также приступят к созданию инновационных образовательных технологий для подготовки молодых научных кадров.

В рамках сотрудничества кафедра геоинформационных систем и технологий Института системного анализа и управления университета «Дубна» и кафедра географии и экологии СОГУ уже готовят заявку на участие в региональном конкурсе Российского научного фонда. Две кафедры рассчитывают получить грант на воплощение научно-исследовательского проекта по созданию единой цифровой картографической платформы Северо-Кавказского федерального округа. Проект призван улучшить геоинформационное обеспечение на базе российского ПО в рамках национальных проектов «Экология» и «Туризм и индустрия гостеприимства».

Информационный центр ОИЯИ в СОГУ действует с октября 2018 года. На его базе неоднократно проводились IT-школы и рабочие совещания, студенты южнороссийских вузов направлялись на практику в ОИЯИ. Центр активно ведет просветительскую и образовательную деятельность, выполняя интегрирующую функцию с ОИЯИ для университетов на Юге России.