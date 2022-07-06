ОИЯИ: о большой науке школьным учителям

Сокращение «расстояния» между школой и фундаментальной наукой, распространение естественно-научных знаний среди широкой аудитории, привлечение внимания к направлениям исследований ОИЯИ – все эти задачи ставит перед собой Школа.

В текущем году участниками Школы стали преподаватели физики из различных регионов России от Калининграда до Петропавловска-Камчатского и от Нового Уренгоя до Саратова. Также впервые на Школу приехали 2 учителя из Армении. Количество учителей, принявших участие в мероприятии, составило 21.

На протяжении недели педагоги знакомились с лабораториями Института: посетили выставку, посвященную 65-летию ОИЯИ, прослушали лекции по основным направлениям исследований, побывали на экспериментальных установках. Программу мероприятий дополнили практические занятия в Виртуальной лаборатории ядерной физики, знакомство с образовательными курсами «Сферы» и «Инженеры будущего», разработанными сотрудниками Учебно-научного центра. Яркие впечатления у участников Школы оставило посещение Библиотеки им. Блохинцева: педагоги познакомились с выставкой «Наука в комиксах», которая в простой и понятной форме рассказывает об исследованиях, ведущихся в Лаборатории ядерных проблем, а также узнали о современных форматах мероприятий, проводимых сотрудниками библиотеки для горожан и гостей наукограда, которые можно применять и в работе со школьниками.

Программа текущей Школы была построена таким образом, чтобы у слушателей сложилось впечатление не только об Институте, но и о жизни наукограда в целом. На экскурсии по городу педагоги узнали об этапах становления Дубны научной, познакомились с историей и географией наукограда. Университет «Дубна», партнер ОИЯИ по подготовке высококвалифицированных кадров, традиционно принял участие в работе Школы. Педагоги узнали о направлениях подготовки студентов, о форматах сотрудничества вуза с подразделениями Объединенного института, познакомились с работой центра прототипирования, лаборатории электроники и микропроцессорной техники, лаборатории по испытанию композитных материалов, посетили спорткомплекс «Олимп». В завершение мероприятий для участников Школы была проведена экскурсия по Лицею им. В. Г. Кадышевского, во время которой учителя смогли оценить оснащение учебных лабораторий, классов робототехники и 3D моделирования, пообщаться с директором и педагогами лицея.

Для учителей научные школы – это возможность прикоснуться к большой науке, увидеть современную исследовательскую инфраструктуру, пообщаться с учеными, обменяться опытом с коллегами, запастись идеями для школьных исследовательских проектов. Организаторы ожидают, что сегодняшние школьники, получив «импульс» от учителей, проникшихся духом ОИЯИ, выберут специальности, связанные с наукой, инженерией или IT, и, быть может, через несколько лет окажутся в Институте, сначала в качестве практикантов, а затем и сотрудников.