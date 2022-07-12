Ограничение движения транспорта по улице Большеволжской

В связи с проведением работ по восстановлению дорожного полотна на ул. Большеволжской в районе д. 13 (место проведения работ указано на схеме) на период с 12 по 15 июля 2022 будет ограничено движение автотранспорта по двум полосам движения четырехполосного участка дороги ул. Большеволжской. Движение транспорта в месте проведения работ будет организованно по двум полосам движения.