ОЭЗ «Дубна» вошла в число эффективных экономических зон страны

среда, 06 июля 2022 | 10:54    
Новости
     143
Минэкономразвития России опубликовало результаты оценки эффективности за 2021 год и накопленным итогам на конец декабря прошлого года. С учетом всех показателей, деятельность ОЭЗ «Дубна» признана экспертами эффективной на 100%.

Подмосковная «Дубна» - самая многочисленная ОЭЗ России. Здесь на данный момент числится 173 резидента, 17 из которых пополнили технико-внедренческую зону в 2021 году с рекордными запланированными инвестициями в сумме более 16 млрд руб.

Самых высоких показателей добилась ОЭЗ и по другим направлениям деятельности:

  • инвестиции резидентов в реализацию своих проектов составили около 7 млрд руб.;
  • компаниями было создано свыше 600 новых рабочих мест, а накопленным итогом их число приблизилось к 5 200;
  • выручка от продажи продукции превысила 26 млрд руб.;
  • отчисления НДФЛ в бюджеты всех уровней составили более 3,3 млрд руб.

Из построенных в ОЭЗ инфраструктурных объектов можно отметить сдачу в эксплуатацию долгожданного питающего центра «Долино», который позволит разместить на площадке еще больше энергоемких компаний.

Таким образом, в целом деятельность особой экономической зоны «Дубна» в 2021 году признана экспертами Минэкономразвития России 100-процентно эффективной.

Тэги: 
ОЭЗ Дубна
статистика
30.06.2022 | 11:08   
Новости
    455
Круглый стол для резидентов ОЭЗ «Дубна» провели Уполномоченный по защите прав предпринимателей и заместитель прокурора региона
29 июня Уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской области Владимир Головнёв и заместитель прокурора...
ОЭЗ Дубна | Подмосковье | Прокуратура | бизнес | встреча
01.07.2022 | 11:32   
Новости
    473
В ОЭЗ «Дубна» создадут еще одно производство готовых лекарственных средств
Почти полтора миллиарда рублей планируют инвестировать в проекты четыре компании, бизнес-планы которых 30 июня были...
ОЭЗ Дубна
01.07.2022 | 12:01   
Новости
    396
Круглый стол по кадровой политике в ОЭЗ «Дубна»
Что такое «Анкета студента», как построена работа в цифровом гараже, где найти специалистов рабочих профессий? – эти и...
ОЭЗ Дубна | работа | вакансии