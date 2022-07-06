ОЭЗ «Дубна» вошла в число эффективных экономических зон страны

среда, 06 июля 2022 | 10:54
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Минэкономразвития России опубликовало результаты оценки эффективности за 2021 год и накопленным итогам на конец декабря прошлого года. С учетом всех показателей, деятельность ОЭЗ «Дубна» признана экспертами эффективной на 100%.
Подмосковная «Дубна» - самая многочисленная ОЭЗ России. Здесь на данный момент числится 173 резидента, 17 из которых пополнили технико-внедренческую зону в 2021 году с рекордными запланированными инвестициями в сумме более 16 млрд руб.
Самых высоких показателей добилась ОЭЗ и по другим направлениям деятельности:
- инвестиции резидентов в реализацию своих проектов составили около 7 млрд руб.;
- компаниями было создано свыше 600 новых рабочих мест, а накопленным итогом их число приблизилось к 5 200;
- выручка от продажи продукции превысила 26 млрд руб.;
- отчисления НДФЛ в бюджеты всех уровней составили более 3,3 млрд руб.
Из построенных в ОЭЗ инфраструктурных объектов можно отметить сдачу в эксплуатацию долгожданного питающего центра «Долино», который позволит разместить на площадке еще больше энергоемких компаний.
Таким образом, в целом деятельность особой экономической зоны «Дубна» в 2021 году признана экспертами Минэкономразвития России 100-процентно эффективной.