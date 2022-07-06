ОЭЗ «Дубна» вошла в число эффективных экономических зон страны

Подмосковная «Дубна» - самая многочисленная ОЭЗ России. Здесь на данный момент числится 173 резидента, 17 из которых пополнили технико-внедренческую зону в 2021 году с рекордными запланированными инвестициями в сумме более 16 млрд руб.

Самых высоких показателей добилась ОЭЗ и по другим направлениям деятельности:

инвестиции резидентов в реализацию своих проектов составили около 7 млрд руб.;

компаниями было создано свыше 600 новых рабочих мест, а накопленным итогом их число приблизилось к 5 200;

выручка от продажи продукции превысила 26 млрд руб.;

отчисления НДФЛ в бюджеты всех уровней составили более 3,3 млрд руб.

Из построенных в ОЭЗ инфраструктурных объектов можно отметить сдачу в эксплуатацию долгожданного питающего центра «Долино», который позволит разместить на площадке еще больше энергоемких компаний.

Таким образом, в целом деятельность особой экономической зоны «Дубна» в 2021 году признана экспертами Минэкономразвития России 100-процентно эффективной.