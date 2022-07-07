ОЭЗ «Дубна» открыта для научной молодежи

ОЭЗ «Дубна» стремительно растет, на ее площадки приходят компании с перспективными проектами, продолжают открываться высокотехнологичные научно-производственные комплексы. Для реализации новых проектов и работы на новых производствах необходимы квалифицированные кадры, поэтому двери ОЭЗ всегда открыты для тех, кто станет создавать передовые технологии и осваивать эту территорию в будущем. Одной из популярных форм привлечения молодежи являются ознакомительные экскурсии. На этой неделе на них побывали студенты российских вузов, а также молодые ученые из стран СНГ.

Первая экскурсия была организована Управляющей компанией ОЭЗ 6 июля в рамках деятельности по подготовке специалистов в сфере информационных технологий. Гостями технико-внедренческой зоны стали 40 студентов, обучающихся в двух университетах Саратова, а также Пскова и Дубны.

Презентацию территории будущим специалистам ИТ представила заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инновациям и стратегическому развитию Виктория Халимендик. Она отметила, что ИТ-кластер сегодня является одним из самых многочисленных в ОЭЗ и насчитывает более 40 компаний, рассказала об уникальных разработках резидентов, о преференциях и возможностях, которые предоставляются инвесторам технико-внедренческой зоны. Студенты совершили обзорную автобусную экскурсию по площадкам Российского центра программирования и Новой промышленной зоны, в ходе которой смогли увидеть заводы резидентов и объекты инфраструктуры ОЭЗ.

Вторая экскурсия прошла 7 июля рамках 15-й Международной стажировки молодых ученых и специалистов стран СНГ. Такие стажировки проводятся ежегодно, начиная с 2009 года. За это время в них приняли участие более 300 человек. Основная цель – вовлечение научной молодежи в сотрудничество с Объединенным институтом ядерных исследований, а также с инновационными научно-производственными предприятиями Дубны, в том числе с компаниями-резидентами ОЭЗ. Организатором стажировок в Дубне выступает Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ, а постоянными партнерами центра являются Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и ОИЯИ.

В этом году стажировку проходят молодые ученые и специалисты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В ее программе - знакомство с историей создания ОИЯИ, целями и направлениями деятельности международного научного центра, посещение его лабораторий, а также университета «Дубна», центра цифрового производства и опытно-конструкторского бюро электрохимической техники вуза, Научно-производственного центра «Аспект». И уже традиционным стали регулярные экскурсии стажеров в ОЭЗ «Дубна». Стажировка продлится до 19 июля и, кроме уже прошедшей обзорной экскурсии, есть договоренность о посещении компаний-резидентов «ВестМедГрупп, «Дедал», «Гидростенд», «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» и «Тарис».