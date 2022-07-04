Общественный совет ОИЯИ и образовательная программа

Новый состав совета возглавил заместитель научного руководителя Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ профессор Михаил Иткис, который открыл очередное заседание. С комментарием к повестке выступил директор ОИЯИ Григорий Трубников.

«Мы решили начать с будущего. А оно во многом определяется качеством образования молодежи – необходимого условия выполнения наших планов", – отметил он. – "В дальнейшем стоит обсудить и развитие города в целом и многие социальные вопросы, волнующие сотрудников ОИЯИ и всех жителей города».

Новый состав Общественного совета приветствовал глава города Дубны Сергей Куликов. По видеоконференцсвязи к участникам заседания обратился научный руководитель ОИЯИ Виктор Матвеев. Он высоко оценил роль этого общественного формирования в развитии взаимодействия органов городского управления и Объединенного института ядерных исследований как одного из ведущих градообразующих предприятий.

О работе Московского областного физико-математического лицея имени академика В. Г. Кадышевского рассказал директор лицея Юрий Курлапов. Он коснулся основных итогов работы первого года работы лицея, времени его становления, поделился планами на следующий учебный год и на перспективу. Участники заседания в своих комментариях высоко оценили и работу педагогического коллектива, и многочисленные успехи лицеистов как в освоении учебных программ, так и в олимпиадном движении, высказали ряд предложений по дальнейшему развитию сотрудничества с ОИЯИ.

Ректор государственного университета «Дубна» Дмитрий Фурсаев познакомил участников заседания с итогами недавнего Ученого совета университета. В своем докладе об итогах работы в 2021–2022 учебном году ректор отметил, что предстоит решать важные организационные и финансовые проблемы в связи с переходом университета на федеральный уровень. В прошедшем учебном году предложена и внедрена новая образовательная модель; начата работа по модернизации инженерного образования, ориентированная на подготовку кадров для приоритетных направлений развития университета; создана Школа технологического предпринимательства; началась поддержка молодежных приоритетных НИР; заработала программа «Стартап как диплом», в которой приняло участие семь команд; три студенческих проекта получили поддержку Фонда содействия инновациям «Умник». Состоялись очередные выпуски Школы инновационной педагогики, Школы аналитики больших данных и первый выпуск Международной инженерной школы. Продолжилось заседание подведением итогов обсуждения коллективом университета проекта «Программы развития государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области «Университет «Дубна» на 2022-2030 гг.». Большое внимание Дмитрий Фурсаев уделил развитию базовых кафедр ОИЯИ и других форм взаимодействия с ОИЯИ.

Свое сообщение о создании филиала МГУ в Дубне начальник отдела Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ Александр Ольшевский начал с истории филиала НИИЯФ МГУ, работавшего в Дубне с 1960 года. Более 70 процентов выпускников филиала стали работать в ОИЯИ. Новая его история развернулась в 2016 – 2021 годах на кафедрах физики элементарных частиц и физики фундаментальных ядерных взаимодействий. 28 февраля 2022 года постановлением Совета министров РФ в Дубне образован филиал МГУ, его директором назначен Эдуард Боос. В настоящее время развернута организационная работа, о чем скоро можно будет узнать на создающемся сайте филиала. Открытие филиала намечено на 2023 год. Общественный совет при дирекции ОИЯИ был организован в 2014 году в целях создания благоприятных условий для официальной деятельности Института, взаимодействия его сотрудников и членов их семей с органами местного самоуправления Дубны. Совет, состоявший из 23 сотрудников Института, в число которых вошли ветераны и молодежь, люди, известные своей активной жизненной позицией, возглавил в то время руководитель отдела ЛНФ ОИЯИ, член городского Совета Дубны и ныне глава городского округа Дубна Сергей Куликов. За время своей работы совет обсудил многие вопросы взаимодействия ОИЯИ с городской администрацией, предприятиями и учреждениями Дубны, городские социальные и социокультурные программы.