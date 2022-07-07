На реализацию проекта резидент ОЭЗ «Дубна» получит от ФРП более 60 млн руб.

четверг, 07 июля 2022 | 10:57    
Новости
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Фонд развития промышленности одобрил займ компании «Агро-оборудование». Льготный займ в сумме 62,1 млн руб. резидент ОЭЗ «Дубна» вложит в реализацию проекта по производству плоскосворачиваемых рукавов (шлангов) различных диаметров.

В рамках проекта на территории ОЭЗ в Дубне предполагается создать производство плоскосворачиваемых рукавов (шлангов) диаметром 150, 200 и 250 мм (6, 8,10 дюймов) с применением метода экструзии термопластичного полиуретана (ТПУ) через армированный круглотканый каркас из синтетической нити. Компания первой в России применит эту новую технологию. Данные рукава предназначены для использования для перекачивания на дальние расстояния больших объемов жидкостей с рабочим давлением порядка 10…20 бар (при этом показатель давления на разрыв составляет 30…45 бар). Продукция компании будет востребована в нефтегазовой отрасли, сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, а также структурами, связанными с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Продукция, произведенная с помощью нового метода, обладает высокой износостойкостью, что делает рукава идеальными для использования на пересеченной местности, где важны крепость покрытия и каркаса. Рукава из ТПУ имеют износостойкость в 4-5 раз выше, чем другие покрытия, а срок их службы при правильной эксплуатации составляет 10 лет и более. Материал химически неактивен (не взаимодействует с перекачиваемыми средами), не подвержен коррозии, не требует специального ухода, обладает низким удельным весом и может использоваться при температуре от -50°C до +80°C.

Рукава, изготавливаемые из ТПУ методом экструзии, обладают высокой прочностью по давлению на разрыв и высоким показателем адгезии – рукава не расслаиваются даже при интенсивной эксплуатации в тяжелых условиях. Также при повышении давления до рабочего или превышающего его рукав не деформируется и не изменяет свою геометрию (в отличие, например, от резиновых или низкокачественных изделий, которые могут локально увеличиваться в диаметре или самопроизвольно извиваться и менять место дислокации).

На сегодняшний день доля плоскосворачиваемых шлангов зарубежного производства на российском рынке доходит до 72%. В результате реализации проекта в ОЭЗ «Дубна» компания «Агро-оборудование» намерена увеличить долю отечественных шлангов до 50%. Мощность производства составит 240 км продукции в год.

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