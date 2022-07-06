Команда университета «Дубна» вышла в финал XII Международной олимпиады по статистике

среда, 06 июля 2022 | 11:13    
Новости
     173
Студенты 2-го курса Кафедры цифровой экономики и управления Университета "Дубна" стали финалистами олимпиады, организованной Федеральной службой государственной статистики РФ и РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Высокого результата добились Елена Соколова, Софья Ляпина и Екатерина Ермакова под руководством доцентов кафедры С. Федорова и А. Лебедева.

125 вузов России и стран СНГ представили в отборочном туре олимпиады по три научно-исследовательских работы, а также прошли конкурсное тестирование и посоревновались в решении задач по статистике. В финал вышло 22 команды.

Тэги: 
Университет Дубна
олимпиада
соотечественники
02.07.2022 | 13:29   
Новости
    448
Сотрудники ОИЯИ — победители молодежных конкурсов РНФ
Российский научный фонд объявил победителей «молодежных» конкурсов 2022 года Президентской программы РНФ, а также...
ОИЯИ | конкурс | соотечественники
05.07.2022 | 12:19   
Новости
    339
Отмена электропоездов на отрезке Дмитров - Дубна/Савелово
С 6 по 29 июля по будням.
РЖД | расписание
Николай Анфимов
30.06.2022 | 10:33   
Новости
    468
Продолжается научное сотрудничество ученых ОИЯИ и США
29 июня 2022 года состоялось предварительное рецензирование — Preliminary Design Review (PDR) — международного проекта...
ОИЯИ | сотрудничество | технологии