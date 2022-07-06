Команда университета «Дубна» вышла в финал XII Международной олимпиады по статистике

среда, 06 июля 2022 | 11:13
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Студенты 2-го курса Кафедры цифровой экономики и управления Университета "Дубна" стали финалистами олимпиады, организованной Федеральной службой государственной статистики РФ и РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Высокого результата добились Елена Соколова, Софья Ляпина и Екатерина Ермакова под руководством доцентов кафедры С. Федорова и А. Лебедева.
125 вузов России и стран СНГ представили в отборочном туре олимпиады по три научно-исследовательских работы, а также прошли конкурсное тестирование и посоревновались в решении задач по статистике. В финал вышло 22 команды.