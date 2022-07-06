Команда университета «Дубна» вышла в финал XII Международной олимпиады по статистике

Высокого результата добились Елена Соколова, Софья Ляпина и Екатерина Ермакова под руководством доцентов кафедры С. Федорова и А. Лебедева.

125 вузов России и стран СНГ представили в отборочном туре олимпиады по три научно-исследовательских работы, а также прошли конкурсное тестирование и посоревновались в решении задач по статистике. В финал вышло 22 команды.