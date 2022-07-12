Как вести себя во время грозы: инструкция для детей и родителей

Если гроза застала вас на открытом пространстве

Не прячьтесь под отдельно стоящими деревьями - они могут притягивать молнии. Особенно опасны тополя, ели и сосны. Спрятаться лучше в ландшафтных углублениях (ямах, канавах, оврагах) или в водопропускных трубах под автомобильными дорогами.

Достаньте из карманов металлические предметы (ключи, цепочки, игрушки).

Если вы катались на велосипеде, лучше отойти от него минимум на 30 метров и не возвращаться до окончания дождя.

Отключите на время грозы «мобильник».

Если гроза началась во время купания в водоеме

Срочно выйдите из воды и отойдите от берега на 100 метров. Вода - хороший проводник электричества и притягивает молнии.

По возможности, спрячьтесь в автомобиле или здании. Если такой возможности нет, следуйте рекомендациям выше.

Гроза застала в городе

Прогулку лучше прекратить и переждать ненастье в ближайшем здании.

Пережидать грозу на остановке небезопасно: на ней нет громоотвода, кроме того, сильный ветер может опрокинуть конструкцию.

Гроза застала дома

Выключите из сети все электроприборы, закройте окна и форточки.

Не выходите на балкон или во двор – любуйтесь грозой через закрытое окно, а если начался град, то лучше отойти и от него на случай, если градинки разобьют стекло.

Пожалуйста, отнеситесь серьезно к безопасности во время непогоды! Обязательно научите своих детей этим простым правилам! Берегите себя и своих детей! Обращайте внимание на предупреждение МЧС или метеорологов о возможных грозах.