Как вести себя во время грозы: инструкция для детей и родителей

вторник, 12 июля 2022 | 17:32
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Небольшая памятка для родителей и детей о том, что делать, если разыгралась летняя непогода, чтобы избежать трагедии.
Если гроза застала вас на открытом пространстве
- Не прячьтесь под отдельно стоящими деревьями - они могут притягивать молнии. Особенно опасны тополя, ели и сосны. Спрятаться лучше в ландшафтных углублениях (ямах, канавах, оврагах) или в водопропускных трубах под автомобильными дорогами.
- Достаньте из карманов металлические предметы (ключи, цепочки, игрушки).
- Если вы катались на велосипеде, лучше отойти от него минимум на 30 метров и не возвращаться до окончания дождя.
- Отключите на время грозы «мобильник».
Если гроза началась во время купания в водоеме
- Срочно выйдите из воды и отойдите от берега на 100 метров. Вода - хороший проводник электричества и притягивает молнии.
- По возможности, спрячьтесь в автомобиле или здании. Если такой возможности нет, следуйте рекомендациям выше.
Гроза застала в городе
- Прогулку лучше прекратить и переждать ненастье в ближайшем здании.
- Пережидать грозу на остановке небезопасно: на ней нет громоотвода, кроме того, сильный ветер может опрокинуть конструкцию.
Гроза застала дома
Выключите из сети все электроприборы, закройте окна и форточки.
Не выходите на балкон или во двор – любуйтесь грозой через закрытое окно, а если начался град, то лучше отойти и от него на случай, если градинки разобьют стекло.
Пожалуйста, отнеситесь серьезно к безопасности во время непогоды! Обязательно научите своих детей этим простым правилам! Берегите себя и своих детей! Обращайте внимание на предупреждение МЧС или метеорологов о возможных грозах.