Инвестор из Южной Кореи оценил привлекательность ОЭЗ «Дубна»

Современную индустрию красоты невозможно представить себе без косметологического оборудования и аппаратной косметологии. А Южная Корея сегодня является одним из лидеров этого рынка - по технологиям, ассортименту, по объемам производимой продукции. И если многие зарубежные компании в связи с антироссийскими санкциями ушли с отечественного рынка, то восточноазиатская страна напротив ищет новые варианты сотрудничества в данной сфере, в том числе по локализации бьюти-бизнеса в нашей стране. Это подтвердил и визит в ОЭЗ «Дубна» директора компании Eyesel Creative Пак Ён Хуна. В поездке его сопровождали Чой Се Донг, тесно сотрудничающий с Торговым представительством России в Сеуле, и заместитель губернатора Кемеровской области Виктор Кириллов.

Потенциального инвестора интересовало всё, что касается успеха по созданию производства на территории особой экономической зоны, – как стать резидентом, возможно ли привлечь к сотрудничеству действующие здесь компании, где набрать сотрудников, какие помещения для начала реализации проекта по производству косметических приборов может предложить Управляющая компания ОЭЗ, множество других вопросов. На все ответил заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям Егор Круглов. Он представил гостю подробную презентацию, рассказал об инженерной и таможенной инфраструктуре ОЭЗ, льготах и преференциях для ее резидентов, об активной поддержке проектов правительством Московской области.

Производство современных приборов для безоперационных методов коррекции внешности бренда Eyesel Creative базируется в Сеуле. По словам руководителя, продукция сочетает в себе восточные традиции и современные разработки в медицине. Демонстрируя некоторые ее позиции, Пак Ён Хун особо отметил, что приборы, их компоненты и материал изготовления только высочайшего качества, дизайна и для их производства компании необходимы так называемые «чистые помещения». В ОЭЗ такие можно спроектировать и организовать на базе инновационно-технологических центров, ответил Егор Круглов и предложил посетить ИТЦ «Менделеев» на левобережной площадке.