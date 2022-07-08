Глава Дубны поздравил выпускников 2022 года, набравших высший балл на ЕГЭ

пятница, 08 июля 2022 | 23:24    
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В присутствии родителей, директоров учебных заведений и педагогов Сергей Александрович поздравил ребят, вручил почетные грамоты и подарки за успехи в учебе, трудолюбие, целеустремленность. Поблагодарил всех, кто поддерживал и помогал школьникам на пути к знаниям.

В этом году в Дубне девять максимальных результатов на едином государственном экзамене: русский язык и литература, математика, химия, обществознание. Блестящие результаты на госэкзамене показали: Георгий Ан и Анастасия Бокучава - химия (лицей №6); Анна Курдина - обществознание (лицей №6); Ксения Тарасенко (школа №5) и Вера Гуреева (гимназия №11) - русский язык; Иван Котиков и Никита Бурлаков (лицей "Дубна") - математика. Наша единственная в этом году мультибалльница, ученица школы №1 Анастасия Дурова получила за ЕГЭ по русскому языку и литературе 200 баллов!

Слова искренней благодарности учителям выпускников: Пасюк Лилии Валентиновне, Франк Римме Васильевне, Марии Альфредовне Троицкой, Наталии Александровне Булановой, Петрову Владимиру Григорьевичу и Кравченко Татьяне Владимировне.

"Мы превысили показатели предыдущего года. И я уверен, что это только начало, потому что образование в Дубне активно развивается. Наши школы, лицеи, гимназии движутся вперед. Задача, которую ставит губернатор Андрей Юрьевич Воробьев каждому муниципалитету, – быть лидером. Тогда и вся Московская область будет лидером в России.

Дорогие ребята! Уверен, что вы всегда и во всем будете достигать высоких результатов, потому что с детства привыкли трудиться. После успешного окончания вузов ждем вас домой. Двери наших предприятий и организаций всегда открыты для талантливых, целеустремленных, желающих трудиться на благо своей малой родины профессионалов. Успехов вам во всем!", - сказал Сергей Александрович.

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