Глава Дубны осмотрел ход работ на стройплощадках города

четверг, 07 июля 2022 | 11:23    
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Всего в Дубне возводится 5 объектов жилой застройки.

Девятиэтажный жилой дом на 200 квартир на улице Школьной компания «Стройком» готовится сдать к концу года.

В районе особой экономической зоны возводится четырехподъездный дом переменной этажности – 7-9 этажей. Рядом запланирован еще один. В общей сложности - на 260 квартир. Возникли вопросы по электроснабжению. Этот вопрос будет обсуждаться с Мосолбэнерго и руководством ОЭЗ.

По соседству с домом на Тверской, 34, идет подготовка площадки под два многоквартирных дома: угловой пятиподъездный в 9 и 14 этажей на 208 квартир и 17-этажную башню на 104 квартиры. Работы должны стартовать в августе со сдачей объектов в декабре 2024 года.

"Наша задача совместно с правительством Московской области – наращивать темпы жилищного строительства. Ждем «Стройчаса» с губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым, чтобы активировать те места, которые выделены под программу реновации, и начинать там работу", - сказал Сергей Александрович.

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