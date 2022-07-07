Глава Дубны осмотрел ход работ на стройплощадках города

Девятиэтажный жилой дом на 200 квартир на улице Школьной компания «Стройком» готовится сдать к концу года.

В районе особой экономической зоны возводится четырехподъездный дом переменной этажности – 7-9 этажей. Рядом запланирован еще один. В общей сложности - на 260 квартир. Возникли вопросы по электроснабжению. Этот вопрос будет обсуждаться с Мосолбэнерго и руководством ОЭЗ.

По соседству с домом на Тверской, 34, идет подготовка площадки под два многоквартирных дома: угловой пятиподъездный в 9 и 14 этажей на 208 квартир и 17-этажную башню на 104 квартиры. Работы должны стартовать в августе со сдачей объектов в декабре 2024 года.