Ежегодный бал медалистов прошел в ДК «Октябрь»

понедельник, 04 июля 2022 | 11:05    
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В этом году блестящие результаты показали 62 выпускника из 384 одиннадцатиклассников. Принимали поздравления сами ребята, заслуженные слова благодарности звучали в адрес учителей и родителей.

Стремление к познанию окружающего мира, вера в себя и трудолюбие – только так формируется характер лидера. Успехи в учебе, выступления на предметных олимпиадах, победы в конкурсах – всё это дает дополнительные возможности, чтобы поступить в вуз своей мечты, выбрать интересную, увлекательную и, что немаловажно, востребованную профессию.

А когда работа в удовольствие, когда занимаешься любимым делом – каждый день приносит радость. Не зря говорят, что счастливый человек – это созидатель, сумевший раскрыть свой талант, свои способности, найти свое призвание.

"Искренне желаю нашим отличникам всегда быть впереди, не останавливаться в стремлении узнать что-то новое, применять свои знания и навыки на практике, идти к своей цели и добиваться задуманного. В добрый путь, друзья!", - сказал глава Дубны Сергей Куликов.

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