Ежегодный бал медалистов прошел в ДК «Октябрь»

Стремление к познанию окружающего мира, вера в себя и трудолюбие – только так формируется характер лидера. Успехи в учебе, выступления на предметных олимпиадах, победы в конкурсах – всё это дает дополнительные возможности, чтобы поступить в вуз своей мечты, выбрать интересную, увлекательную и, что немаловажно, востребованную профессию.

А когда работа в удовольствие, когда занимаешься любимым делом – каждый день приносит радость. Не зря говорят, что счастливый человек – это созидатель, сумевший раскрыть свой талант, свои способности, найти свое призвание.