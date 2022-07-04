Ежегодный бал медалистов прошел в ДК «Октябрь»

Стремление к познанию окружающего мира, вера в себя и трудолюбие – только так формируется характер лидера. Успехи в учебе, выступления на предметных олимпиадах, победы в конкурсах – всё это дает дополнительные возможности, чтобы поступить в вуз своей мечты, выбрать интересную, увлекательную и, что немаловажно, востребованную профессию.
А когда работа в удовольствие, когда занимаешься любимым делом – каждый день приносит радость. Не зря говорят, что счастливый человек – это созидатель, сумевший раскрыть свой талант, свои способности, найти свое призвание.
"Искренне желаю нашим отличникам всегда быть впереди, не останавливаться в стремлении узнать что-то новое, применять свои знания и навыки на практике, идти к своей цели и добиваться задуманного. В добрый путь, друзья!", - сказал глава Дубны Сергей Куликов.