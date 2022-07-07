Элeктpoзaпpaвкa открылась в ОЭЗ «Дубна»

четверг, 07 июля 2022 | 20:01
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В последнее время заметно растет рынок машин, работающих на электрической тяге, и все более актуальным становится вопрос с электрозаправками. На днях такая электрозаправка появилась в ОЭЗ «Дубна» - у здания «Резидент-отеля» на ул. XXI века.
Электрозаправочная станция работает круглосуточно, а оперативно подзарядить свою машину одновременно могут сразу два автолюбителя. Пользователи имеют возможность самостоятельно управлять зарядкой своей машины при помощи мобильного приложения - оплата осуществляется банковской картой. Интерфейс максимально простой и доступный.
Воспользоваться услугами электрозаправки смогут не только резиденты ОЭЗ «Дубна», но и гости, проживающие в гостинице «Резидент-отель», и жители и гости наукограда.