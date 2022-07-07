Элeктpoзaпpaвкa открылась в ОЭЗ «Дубна»

Электрозаправочная станция работает круглосуточно, а оперативно подзарядить свою машину одновременно могут сразу два автолюбителя. Пользователи имеют возможность самостоятельно управлять зарядкой своей машины при помощи мобильного приложения - оплата осуществляется банковской картой. Интерфейс максимально простой и доступный.

Воспользоваться услугами электрозаправки смогут не только резиденты ОЭЗ «Дубна», но и гости, проживающие в гостинице «Резидент-отель», и жители и гости наукограда.