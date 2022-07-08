Дубненцы Тихон и Александра Неровных отметили 70 лет со дня свадьбы

пятница, 08 июля 2022 | 13:42    
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День семьи, любви и верности отмечается 8 июля. В этот день особенно приятно поздравить юбиляров, сумевших пронести взаимное уважение и привязанность через многие десятилетия.

Глава семьи был призван в армию в декабре 1944 года, в 17 лет. По окончании войны продолжил службу в Вооруженных силах. Вышел в отставку в 1977 году в звании майора. Кавалер ордена «Знак почета» и 18 медалей.

Его жена – тоже ветеран, труженик тыла. Своей профессией она выбрала медицину. Работала медсестрой, заведовала лабораторией, более четверти века была акушеркой в роддоме. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В этом году по случаю юбилея супруги Неровных стали обладателями еще одной, общей награды – медали «За любовь и верность».

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