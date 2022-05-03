В Орудьево прошли необычные соревнования уток

вторник, 03 мая 2022 | 17:27    
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23 апреля 2022 года состоялись вторые испытания подсадных уток под громким названием «Орудьевская подсадная». На состязание прибыли 11 заводчиков из Дмитрова, Дубны, Истры, Москвы, Пушкина, Талдома.

Организаторами испытаний являются активные жители поселка, создавшие инициативную группу «Наш Двор».

Всего в испытаниях приняли участие 22 утки, из которых 17 были отмечены полевыми дипломами, 5 уток остались без оценки.

После оценок и подведения итогов, пока часть организаторов занималась оформлением наградных документов, начался сельский праздник с конкурсами для детей: стрельба из пневматический винтовки, изготовление бумажных журавликов в технике оригами, конкурс рисунков. Традиционное гостеприимство хозяев было как всегда на высоте: горячий чай, кофе, блинчики с вкуснейшими начинками, ароматный плов. Даже солнышко, так долго прятавшееся в тучах, не удержалось — заглянуло в гости!

Подсадные утки — породная группа домашних уток, внешне похожих на диких уток-крякв, и использующихся для охоты на водоплавающую дичь. Охота с подсадной уткой — традиционная русская охота, при которой охотник высаживает подсадных на воду, а сам прячется в укрытии (шалаше), сделанном из подручного маскировочного материала. Подсадная утка голосом и всем своим видом приманивает диких уток,

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