В Орудьево прошли необычные соревнования уток

Организаторами испытаний являются активные жители поселка, создавшие инициативную группу «Наш Двор».

Всего в испытаниях приняли участие 22 утки, из которых 17 были отмечены полевыми дипломами, 5 уток остались без оценки.

После оценок и подведения итогов, пока часть организаторов занималась оформлением наградных документов, начался сельский праздник с конкурсами для детей: стрельба из пневматический винтовки, изготовление бумажных журавликов в технике оригами, конкурс рисунков. Традиционное гостеприимство хозяев было как всегда на высоте: горячий чай, кофе, блинчики с вкуснейшими начинками, ароматный плов. Даже солнышко, так долго прятавшееся в тучах, не удержалось — заглянуло в гости!

Подсадные утки — породная группа домашних уток, внешне похожих на диких уток-крякв, и использующихся для охоты на водоплавающую дичь. Охота с подсадной уткой — традиционная русская охота, при которой охотник высаживает подсадных на воду, а сам прячется в укрытии (шалаше), сделанном из подручного маскировочного материала. Подсадная утка голосом и всем своим видом приманивает диких уток,