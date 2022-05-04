В начале мая дубненцы могут наблюдать звездопад

среда, 04 мая 2022 | 11:00    
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Пик звездопада придётся на 6 мая 11:18 по Московскому времени.

В мае Земля проходит через метеорный поток Эта-Аквариды. Это метеорный поток, связанный с кометой Галлея. Получил своё имя потому, что его радиант располагается в созвездии Водолея, рядом с одной из его ярких звёзд.

В максимум активности метеорного потока ожидаемое зенитное часовое число метеоров будет достигать порядка 50 шутк в час. Молодая Луна при этом не помешает наблюдениям.

Как известно, в городе звездопад, как и сами звезды, практически не заметен — мешает свет от городских огней. Поэтому наблюдать за потоком лучше за городом, и чем дальше, тем лучше.

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