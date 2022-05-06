В Дубне увеличат производство рыбных пресервов

Общая площадь пристройки составит 194,73 квадратных метров. Новый цех позволит улучшить полноценную технологическую цепочку производственного процесса и увеличить производственные мощности на 8-10%. Кроме того, на предприятии появятся 7 дополнительных рабочих мест. Торговый Дом «Раптика» – один из лидеров среди предприятий рыбной отрасли.

Проект находится на сопровождении персонального менеджера Центра содействия строительству при Правительстве Подмосковья. Предварительный объём инвестиций на его реализацию составляет 8 млн рублей. Завершение строительства намечено на III квартал 2022 года.