В Дубне увеличат производство рыбных пресервов

пятница, 06 мая 2022 | 18:05
Новости6
На Коммунальном проезде в Дубне возведут пристройку к существующему заводу по производству пресервов из тихоокеанской сельди. Разрешение на строительство было выдано Министерством жилищной политики Московской области. Застройщик – ООО «Торговый Дом «Раптика».
Общая площадь пристройки составит 194,73 квадратных метров. Новый цех позволит улучшить полноценную технологическую цепочку производственного процесса и увеличить производственные мощности на 8-10%. Кроме того, на предприятии появятся 7 дополнительных рабочих мест. Торговый Дом «Раптика» – один из лидеров среди предприятий рыбной отрасли.
Проект находится на сопровождении персонального менеджера Центра содействия строительству при Правительстве Подмосковья. Предварительный объём инвестиций на его реализацию составляет 8 млн рублей. Завершение строительства намечено на III квартал 2022 года.