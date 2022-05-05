В Дубне прошло совещания коллаборации MPD

Девятое по счету мероприятие прошло в гибридном формате. Общее число участников мероприятия превысило 140 человек, из них более 60 человек присутствовало в очном порядке.

На совещании были обсуждены текущее состояние и график строительства экспериментальной установки MPD, состояние и планы развития компьютерной инфраструктуры коллаборации, а также результаты физических анализов, проводимых членами коллаборации в различных физических группах. Состоялось обсуждение возникших проблем, связанных с недавними событиями в мире, санкциями и ограничениями.

Отмечено, что, несмотря на возникшие сложности (разрыв контрактов и цепочек поставки с западными компаниями, заморозка сотрудничества с ЦЕРН), а также приостановление участия в коллаборации институтов из Польши и Чехии, основные работы по созданию и запуску экспериментальной установки планируется закончить к концу 2023 года. Основные работы в текущем году будут связаны с запуском центрального сверхпроводящего магнита и проведением прецизионных измерений магнитного поля.

На совещании было отмечено, что первая коллаборационная статья будет опубликована в журнале The European Physical Journal A (EPJ A) летом этого года. К моменту запуска установки MPD на пучке коллаборация планирует опубликовать вторую статью, которая будет описывать экспериментальную установку, программу исследований и ожидаемые физические результаты на первых пучках.

На заседании Институционального Совета в состав коллаборации MPD был принят Институт Физики и Технологий Монгольской академии наук. Коллаборационный митинг прошел в конструктивной и дружеской обстановке.