В Дубне прошло совещания коллаборации MPD

четверг, 05 мая 2022 | 10:30    
Новости
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Виктор Рябов, и.о. споуксмена Коллаборации MPD, рассказывает об итогах трехдневного совещания коллаборации MPD на комплексе NICA, прошедшего 25-27 апреля 2022 года на площадке Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ.

Девятое по счету мероприятие прошло в гибридном формате. Общее число участников мероприятия превысило 140 человек, из них более 60 человек присутствовало в очном порядке.

На совещании были обсуждены текущее состояние и график строительства экспериментальной установки MPD, состояние и планы развития компьютерной инфраструктуры коллаборации, а также результаты физических анализов, проводимых членами коллаборации в различных физических группах. Состоялось обсуждение возникших проблем, связанных с недавними событиями в мире, санкциями и ограничениями.

Отмечено, что, несмотря на возникшие сложности (разрыв контрактов и цепочек поставки с западными компаниями, заморозка сотрудничества с ЦЕРН), а также приостановление участия в коллаборации институтов из Польши и Чехии, основные работы по созданию и запуску экспериментальной установки планируется закончить к концу 2023 года. Основные работы в текущем году будут связаны с запуском центрального сверхпроводящего магнита и проведением прецизионных измерений магнитного поля.

На совещании было отмечено, что первая коллаборационная статья будет опубликована в журнале The European Physical Journal A (EPJ A) летом этого года. К моменту запуска установки MPD на пучке коллаборация планирует опубликовать вторую статью, которая будет описывать экспериментальную установку, программу исследований и ожидаемые физические результаты на первых пучках.

На заседании Институционального Совета в состав коллаборации MPD был принят Институт Физики и Технологий Монгольской академии наук. Коллаборационный митинг прошел в конструктивной и дружеской обстановке.

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