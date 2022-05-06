В Дубне легализовали жилой дом

пятница, 06 мая 2022 | 18:26
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Жилой дом 34/1 на улице Тверской поставили на кадастровый учёт. Это позволило 111 участникам долевого строительства, которые ждали квартиры более 4-х лет, зарегистрироваться по месту жительства и стать полноправными жителями Дубны.
Первоначально этот дом должны были сдать в третьем квартале 2017 года. Но застройщик не смог выполнить свои обязательства из-за возникших финансовых сложностей. В сентябре 2021 года на объекте вновь возобновились работы. Это стало возможным благодаря привлечению Министерством жилищной политики региона нового инвестора – ГК «Основа». Обязательство по достройке проблемного объекта взяла на себя группа компаний «Ин-Групп».
В канун нового года дольщикам наконец-то вручили ключи, а сейчас они получили возможность зарегистрироваться в своих квартирах.