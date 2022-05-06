В Дубне легализовали жилой дом

Первоначально этот дом должны были сдать в третьем квартале 2017 года. Но застройщик не смог выполнить свои обязательства из-за возникших финансовых сложностей. В сентябре 2021 года на объекте вновь возобновились работы. Это стало возможным благодаря привлечению Министерством жилищной политики региона нового инвестора – ГК «Основа». Обязательство по достройке проблемного объекта взяла на себя группа компаний «Ин-Групп».

В канун нового года дольщикам наконец-то вручили ключи, а сейчас они получили возможность зарегистрироваться в своих квартирах.