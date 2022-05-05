В Дубне для посещения открывается обновленная спортивная площадка школы №7

четверг, 05 мая 2022 | 19:53    
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Торжественное открытие состоится 6 мая в 15.00. Глава Дубны Сергей Куликов пригласил всех жителей оценить результаты реконструкции.

Региональный проект «Открытый стадион» стартовал на территории Подмосковья в августе 2021 года. В Дубне первым объектом по этому направлению стал стадион школы №7. На обновление спортивной инфраструктуры из городского бюджета выделено более 16 млн рублей.

Помимо создания комфортных условий для занятий школьников на уроках физкультуры, при разработке проекта особое внимание уделялось вопросам безопасности. На стадионе установлены камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион». Спортивная площадка отгорожена от образовательного учреждения и имеет отдельный вход.

Во внеучебное время все жители микрорайона Большая Волга могут играть в футбол и волейбол, делать зарядку и проводить тренировки на школьном стадионе.

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