Ученица из Дубны - призёр заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике

Погружение в этот чудесный мир началось с первого класса, когда мама стала давать решать математические задачи, а первоклашка отсылала их на проверку, радуясь каждому успеху. С третьего класса девочка начала принимать активное участие в математических олимпиадах.

Со временем она освоила сложную науку, без которой невозможна победа, — умение видеть и применять методы решения задач. Свобода действий, возможность творческого подхода – вот что завораживает Таисию. Неслучайно ее любимая математическая тема – комбинаторика. Здесь очень большой простор для творчества.

Но для победы мало вдохновения и любви к предмету. Нужен характер. Много лет Таисия занимается спортом и как результат – такие качества, как упорство, трудолюбие, воля к победе. А еще важно отношение к поражению: сначала разочарование, в какой-то степени даже потеря себя, а потом анализ причин и снова в бой! Лицеистка точно знает, что олимпиадная математика развивает мышление. Но о таких, как она, говорят: «Всесторонне развитая личность». Таисия увлекается музыкой, сама играет на гитаре, много читает, с увлечением играет в настольные игры.

"Я счастливый человек, потому что олимпиадное движение дало мне возможность наслаждаться общением с единомышленниками – ребятами, увлеченными математикой", - рассказала Таисия.

Поздравляем Таисию, ее родителей и преподавателей! Этот успех - результат работы всей команды!