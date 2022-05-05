Студенты университета «Дубна» провели тренинги по управлению экзаменационным стрессом для школьников

четверг, 05 мая 2022 | 19:35    
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Студенты старших курсов кафедры психологии в преддверии выпускных школьных испытаний встретились со старшеклассниками и научили их справляться с экзаменационным стрессом.

В марте и апреле 2022 года студенты провели ряд профориентационных встреч с учащимися старших классов дубненской школы № 5. Школьники ознакомились с кафедрами и направлениями подготовки в Университете, а также поучаствовали в психологическом тренинге по развитию навыков стрессоустойчивости в преддверии предстоящих государственных выпускных экзаменов.

На тренинге студенты-психологи рассказали о негативном влиянии стресса на успешность сдачи экзаменов, физическое и психологическое здоровье, научили школьников измерять уровень своего стресса и научили их психологическим техникам, которые помогут пережить сложное экзаменационное время.

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